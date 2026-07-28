Senior UX-strateg och UX/UI-designer till vår IT-enhet
Skogsstyrelsen / Datajobb / Jönköping Visa alla datajobb i Jönköping
2026-07-28
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Din roll och arbetsuppgifter
Som senior UX-strateg och UX/UI-designer på Skogsstyrelsen kommer du att få en central och viktig roll i att säkerställa att vi når våra mål med att skapa effektiva och användarvänliga digitala lösningar. Du kommer att finnas på IT-enheten där du arbetar i team tillsammans med våra utvecklare men samspelar nära med användare i alla olika delar av vår verksamhet.
I din roll som UX-strateg och UX/UI-designer kommer du bland annat:
Ansvara för att utveckla och driva myndighetens arbete inom användarcentrerad design, inklusive omvärldsbevakning och kompetensutveckling
Planera, genomföra och analysera användarundersökningar för att förstå behov och beteenden
Ta fram, förvalta och kravställa designsystem inklusive användarupplevelse och gränssnitt
Samverka med team, ta fram prototyper och säkerställa tillgängliga och kvalitativa digitala lösningar
Du kommer även att:
Delta i Skogsstyrelsens olika innovationsprojekt och bidra med UX-kompetens
Arbeta med andra typer av projekt inom myndigheten utifrån aktuella behov
Kvalifikationer och dina egenskaper
Vi söker dig som har:
Minst 5 år av UX/UI-design samt arbete som UX-strateg, inklusive ansvar för designsystem
Stark kompetens inom användarcentrerade metoder, tjänstedesign och arbete i agila team (SCRUM)
Mycket goda verktygskunskaper, särskilt i Figma och Useberry, samt erfarenhet av prototyping och analys
Djup kunskap inom tillgänglighet (WCAG), relevanta regelverk (tillexempel GDPR) samt erfarenhet av Angular Material
Förmåga att driva utveckling och utbildning inom området, arbeta strukturerat samt kommunicerar väl på svenska i tal och skrift
Meriterande kunskaper:
Arbete på myndighet och insikter i vad den statliga värdegrunden innebär
Arbetat med geografiska informationssystem (GIS) och visualisering av data i GIS.
Kunskap om processer och tekniker kring ärendehantering både som handläggarstöd och som e-tjänstPubliceringsdatum2026-07-28Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, analytisk och nyfiken och brinner för att sätta användaren i centrum. Du har ett genuint intresse för både design, teknik och människor. Vidare är du kommunikativ och trivs med både arbetsuppgifter som kräver samarbete och självständigt arbete. Du är lyhörd och har lätt att anpassa dig till olika situationer för att sätta dig in i olika verksamheters unika utmaningar. Som UX/UI-designer är du modig och kan stå upp för att driva viktiga frågor kring betydelsen av att bygga digitala lösningar som utgår från användarnas behov.
Placering
Placeringsort är Jönköping i första hand men annan ort där vi har kontor kan diskuteras. Placering på annan ort än Jönköping innebär tjänsteresor till Jönköping ett par gånger i månaden.
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-30
Har du frågor finns gruppchef Helena Tallberg på plats from 2026-08-10, telefon 010-172 18 38
Det här är Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår vision är Skog till nytta för alla. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger uthållig god avkastning samtidigt som biologisk mångfald och andra miljövärden bevaras. Vi arbetar också med att öka medvetandet om skogens betydelse för samhället.
Vi finns i hela landet med kontor från Pajala i norr till Hässleholm i söder. Huvudkontoret finns i Jönköping. Vår geografiska spridning gör att våra arbetssätt till stor del är digitala, även resor förekommer för vissa av våra befattningar.
Tillsammans arbetar vi för att vår myndighet ska vara en vänlig arbetsplats där alla medarbetare trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Din introduktion kompletteras med utbildningar som stärker dig i din roll på Skogsstyrelsen och som statsanställd. Vår medarbetar- och ledaridé har gemensamma värdeord: gemenskap, respekt, ansvar och nyfikenhet. Dessa kompletteras i vårt dagliga arbete av den statliga värdegrunden.
Vi erbjuder ett par värdefulla arbetsförmåner som kan göra stor skillnad för dig. Vi hoppas du kommer att trivas hos oss!
Är du nyfiken eller har en fråga, tveka inte att höra av dig om du inte finner svar på vår hemsida: Om oss - Skogsstyrelsen samt Jobba hos oss - Skogsstyrelsen
Välkommen till Skogsstyrelsen!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skogsstyrelsen
(org.nr 202100-5612), https://skogsstyrelsen.se/om-oss/var-verksamhet/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Skogsstyrelsen (visa karta
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551 83 JÖNKÖPING Arbetsplats
Skogsstyrelsen Kontakt
Rickard Åman, ST 010-1721779 Jobbnummer
10013629