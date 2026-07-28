Socialsekreterare till Placeringsenheten, Vikariat
Stockholms kommun / Socialsekreterarjobb / Stockholm Visa alla socialsekreterarjobb i Stockholm
2026-07-28
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Vill du arbeta med barn och unga i samhällsvård och bidra till att deras rättigheter tillgodoses i praktiken? Trivs du med ett självständigt och omväxlande arbete där resor ingår som en naturlig del av vardagen? Då kan du vara vår nästa kollega på placeringsenheten inom Avdelningen Individ och Familj!
Välkommen till oss
Avdelningen Individ och Familj ansvarar för att ge stöd och hjälp till barn, ungdomar och vuxna i svåra livssituationer och arbetar förebyggande så att stöd ges i rätt tid. Våra medarbetare är engagerade, kunniga och omtänksamma, och vi har ett nära och närvarande ledarskap där humor och samarbete är viktiga delar av vår vardag.
Området Barn och Unga – placering samt öppenvård består av cirka 70 medarbetare som arbetar med placeringsfrågor och öppenvård. Placeringsenheten, där denna tjänst finns, består av åtta socialsekreterare, tre skolsamordnare och en enhetschef. Vi följer upp vården för barn och unga placerade i samhällsvård. Främsta vårdformerna är SiS, HVB, jourhem, behandlingsfamiljer, stödboenden, träningslägenheter och SHIS.
Vi erbjuder dig
Stockholm stad ger rabatt på egna anläggningar och har avtal med flera gym som ger dig förmånlig rabatt på medlemskap och årskort. Du får ett friskvårdsbidrag på 3000 kr/år. Vi har vinter- och sommararbetstid. I staden har du som medarbetare möjlighet till fler semesterdagar än vad som är reglerat i lag. Du har även möjlighet att växla semesterdagstillägget mot fler semesterdagar. Vi har flextid med möjlighet att själv påverka din arbetstid, inom givna tidsramar.
Din roll
Arbetsuppgifterna innebär ansvar för ett antal ärenden där du är barnet/den unges socialsekreterare. Du agerar för att säkerställa att barnet/den unges behov och rättigheter tillgodoses. Du har en oberoende ställning för att kunna bevaka barnets bästa och har en tydlig kommunikation för att involvera barnet/den unge i vårdplaneringen. Utifrån upprättad vårdplan och genomförandeplan ansvarar du för att noga följa upp placerade barnets vård genom besök, samtal med barnet/den unge, samtal med vårdnadshavare kontakt med skola/förskola, hälsovård m.fl.
Arbetet är flexibelt och självständigt med många samarbetspartner och individuella lösningar utifrån de enskildas specifika behov. Rollen passar dig som uppskattar omväxling, då flertalet boenden är utanför Stockholm, vilket innebär resor i tjänsten på regelbunden basis.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som
har socionomexamen
har flerårig erfarenhet av att arbeta med barn och unga inom socialtjänstens myndighetsutövning
är kunnig i socialtjänstens samtliga lagstiftningar och särskilt utredning av barn och unga.
Det är meriterande om du:
har B-körkort
har ett stort intresse för utvecklingsarbete för barn och unga placerade i samhällsvård.
Vi söker sig som är bra på att arbeta strukturerat genom att planera, organisera och prioritera ditt arbete väl. I tjänsten är det viktigt att kunna samarbeta med andra och ha förmåga att sätta sig in i någon annans perspektiv eller situation. Vidare ser vi att du är lugn och stabil och har förmågan att kunna göra kloka bedömningar i ett längre perspektiv. Publiceringsdatum2026-07-28Övrig information
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Enskede Årsta Vantör är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 105 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet. Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 18 000 nya lägenheter planeras till år 2030. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Slakthusplan 8A (visa karta
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112 21 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Placeringsenheten Kontakt
Enhetschef
Rebecca Ehrner rebecca.ehrner@stockholm.se 08-50814491 Jobbnummer
10013634