Hälsosamordnare för placerade barn och unga - 1 år
Stockholms kommun / Socialsekreterarjobb / Stockholm Visa alla socialsekreterarjobb i Stockholm
2026-07-28
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss
Avdelningen Individ och Familj ansvarar för att ge stöd och hjälp till barn, ungdomar och vuxna i svåra livssituationer och arbetar förebyggande så att stöd ges i rätt tid. Våra medarbetare är engagerade, kunniga och omtänksamma, och vi har ett nära och närvarande ledarskap där humor och samarbete är viktiga delar av vår vardag.
Området Barn och Unga – placering samt öppenvård består av cirka 70 medarbetare som arbetar med placeringsfrågor och öppenvård. Placeringsenheten, där denna tjänst finns, består av åtta socialsekreterare, tre skolsamordnare och en enhetschef. Vi följer upp vården för barn och unga placerade i samhällsvård. Vi utökar nu med en ny riktad tjänst för arbetet med de hälso- och sjukvårdsfrågor som rör placerade barn och ungdomar.
Vi erbjuder dig
Stockholm stad ger rabatt på egna anläggningar och har avtal med flera gym som ger dig förmånlig rabatt på medlemskap och årskort. Du får ett friskvårdsbidrag på 3000 kr/år. Vi har vinter- och sommararbetstid. I staden har du som medarbetare möjlighet till fler semesterdagar än vad som är reglerat i lag. Du har även möjlighet att växla semesterdagstillägget mot fler semesterdagar. Vi har flextid med möjlighet att själv påverka din arbetstid, inom givna tidsramar.
Din roll
Barn och unga som placeras i samhällsvård har generellt sämre fysisk och psykisk hälsa än andra barn. Många har oupptäckta vårdbehov, bristande tandvårdskontakter, psykisk ohälsa eller erfarenheter av att inte ha fått tillgång till rätt vård i tid. Samtidigt visar forskning och tillsyn att hälsoundersökningar inför placering inte alltid genomförs systematiskt och att uppföljning av barnens vårdbehov riskerar att bli otydlig när flera aktörer är involverade.
För att stärka barns rätt till god och jämlik hälsa väljer vi att satsa på en riktad socialsekreterartjänst med särskilt ansvar för hälsofrågor kopplade till samhällsvård. En stor del av rollen kommer att vara att säkerställa att hälsoundersökningar genomförs, att samordna att identifierade vårdbehov leder till rätt insatser samt att barnets hälsa följs upp över tid.
Arbetet kommer att utgå från Socialstyrelsens modell HälsoSAMS, som syftar till att skapa en strukturerad samverkan mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård samt andra berörda aktörer kring placerade barns hälsa.
Då tjänsten är ny kommer du ha möjlighet att vara med och forma dess innehåll, varför det är viktigt att du är initiativtagande, flexibel och har ett intresse för utvecklingsarbete för barn och unga placerade i samhällsvård. Finns möjlighet till fast tjänst om arbetet uppnår förväntade resultat.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som
har socionomexamen
har flerårig erfarenhet av att arbeta med barn och unga inom socialtjänstens myndighetsutövning
är kunnig i socialtjänstens samtliga lagstiftningar och särskilt utredning av barn och unga.
Det är meriterande om du:
har B-körkort
har erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård.
Vi söker sig som är bra på att arbeta strukturerat genom att planera, organisera och prioritera ditt arbete väl. I tjänsten är det viktigt att kunna samarbeta med andra och ha förmåga att sätta sig in i någon annans perspektiv eller situation. Vidare ser vi att du är lugn och stabil och har förmågan att kunna göra kloka bedömningar i ett längre perspektiv. Publiceringsdatum2026-07-28Övrig information
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Enskede Årsta Vantör är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 105 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet. Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 18 000 nya lägenheter planeras till år 2030. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Slakthusplan 8A (visa karta
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112 21 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Placeringsenheten Kontakt
Ingela Kvist, Vision ingela.kvist@stockholm.se Jobbnummer
10013639