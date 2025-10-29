Utbildad fritidslärare/fritidspedagog
Österåkers Kommun / Pedagogjobb / Österåker Visa alla pedagogjobb i Österåker
2025-10-29
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Täby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Österåkers Kommun i Österåker
, Täby
, Stockholm
, Nynäshamn
eller i hela Sverige
I Österåker arbetar vi mot att bli länets bästa skolkommun. I arbetet mot den målbilden har vi tre ledord: kunskap, professionalism och trygghet. Kunskap innebär att fler elever ska nå målet och nå bättre skolresultat. Professionalism innebär att vi ska ha kunnig personal som också kan växa och utvecklas i sina roller. Trygghet innebär att personal och elever ska få arbetsro, uppleva skolmiljöerna som trygga och vara delaktiga i beslut som påverkar deras vardag.Margretelundsskolan är en F-6 skola med 720 elever, varav 672 elever går på i fritidshemmet, fördelat på 16 avdelninngar. Här arbetar ett glatt och härligt gäng kompetenta pedagoger. I vår öppna, varma och tillåtande atmosfär arbetar vi för att varje elev ska ges förutsättningar att utvecklas så långt det är möjligt. Vi utvecklar ständigt vår pedagogik för att den på bästa sätt ska passa våra elever.
Margretelundsskolan är en inspirerande skola där det finns goda möjligheter att tillsammans med kollegor vara en del av skolans framtida utveckling. Vill du ha ett meningsfullt arbete på vår skola? Läs mer om vår fina skola på osteraker.se/margretelundsskolan!
Fritidslärare med pedagogiskt ansvar sökes
Vi söker en legitimerad fritidslärare som vill vara med och utveckla vårt fritidshem utifrån styrdokumenten. Du brinner för att skapa en trygg, meningsfull och lärorik verksamhet för eleverna, där omsorg och lärande går hand i hand. På förmiddagar arbetar du som undervisningsresurs i klass, där du bidrar till elevernas lärande och utveckling i nära samarbete med klasslärare.Publiceringsdatum2025-10-29Dina arbetsuppgifter
• Planera, leda och följa upp fritidshemmets verksamhet i linje med läroplan och styrdokument.
• Ta pedagogiskt ansvar för fritidshemmet tillsammans med övriga kollegor.
• Stärka elevernas sociala och kreativa utveckling genom varierade aktiviteter.
• På förmiddagar arbetar du som undervisningsresurs i klass, där du bidrar till elevernas lärande och utveckling i nära samarbete med klasslärare.
• Ha ett samarbete med vårdnadshavare för att främja varje elevs utveckling.
Vi söker dig som:
• Är legitimerad fritidslärare/fritidspedagog.
• Har ett tydligt pedagogiskt förhållningssätt och förmåga att omsätta styrdokument i praktiken.
• Är engagerad, flexibel och trivs i nära samarbete med både elever och kollegor.
• Vill bidra till en helhetssyn på elevens skoldag - från klassrum till fritidshem.
Vi ser också gärna att du har:
• Erfarenhet av att arbeta med elever i grundskoleåldern är meriterande.
• Goda kunskaper inom IT och digitala verktyg (vi dokumenterar i Unikum)
Vi erbjuder:
• En positiv och inspirerande arbetsmiljö med engagerade kollegor.
• Möjlighet att vara med och forma och utveckla fritidshemmets verksamhet.
• En arbetsplats där du kan göra skillnad varje dag.
• Skolan har en väl fungerande elevhälsa som arbetar aktivt och nära personalen.
• Vårt trygghetsteam är en naturlig del av verksamheten för både elever och personal.
• Ett bemannat skolbibliotek där struktur, ordning och reda råder i en fin balans med kreativitet och lust.
Om uppdraget
Hos oss arbetar vi med SKUA - språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som en del av det kommunövergripande utvecklingsarbetet. Du kommer att bli en av våra verksamhetsutvecklare, där du tillsammans med kollegor driver och utvecklar arbetet framåt.
Något för dig? Skicka då din ansökan till oss! Så ansöker du
För frågor om tjänsten, kontakta biträdande rekor Niclas Filipsson på 08-540 819 33
För den som erbjuds tjänsten krävs uppvisande av utdrag från polisens belastningsregister.
Anställningens omfattning
Tjänst på 100%
Anställningsform
Tillsvidaretjänst/semestertjänstTillträde
Mitten av oktober eller enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag
2025-11-12
Rekrytering sker fortlöpande. Registrera din ansökan via knappen "Ansök". Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar på något annat sätt.
Gå gärna in och läs mer på osteraker.se/jobbaiösteråker
Österåkers kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Precis som vi har du också ett barnrättsperspektiv i ditt dagliga arbete, i enlighet med barnkonventionen.
Kontaktuppgifter till våra fackliga företrädare hittar ni på hemsidan.
Vi har inför denna rekrytering tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi önskar därför att inte bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Tre mil till Stockholm, 1 100 öar, 93 mil kustlinje och ett lite härligare sätt att leva. Vi i Österåker är stolta över vår storstadsnära skärgårdsmiljö där det natursköna kulturlandskapet alltid finns nära. Centralorten Åkersberga utvecklas till en modern stad med småstadskaraktär. Här utvecklar vi ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Österåkers kommun
(org.nr 212000-2890), http://www.osteraker.se Kontakt
Bitr. rektor
Niclas Filipsson niclas.filipsson@oasteraker.se 08-540 819 33 Jobbnummer
9580476