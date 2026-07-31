Utbildad barnskötare
Åstorps kommun, Skolområde Centrum / Barnskötarjobb / Åstorp Visa alla barnskötarjobb i Åstorp
2026-07-31
, Bjuv
, Klippan
, Ängelholm
, Helsingborg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Åstorps kommun, Skolområde Centrum i Åstorp
, Bjuv
eller i hela Sverige
er).
Vill du ha ett jobb som känns meningsfullt och där dina idéer tas på allvar?
Välkommen till Åstorps kommun.
Hos oss arbetar du i en modig och framtidsinriktad organisation där vi prövar nya vägar och utvecklar våra verksamheter tillsammans. Våra medarbetare upplever hög tillit i vardagen till sina chefer, till varandra och till uppdraget. Här får du förutsättningar att ta ansvar, påverka ditt arbete och bidra med dina idéer.
Vi tror på ett tillitsbaserat ledarskap där chefer lyssnar, ger stöd och skapar utrymme för utveckling. Oavsett roll är du med och gör skillnad för invånare, kollegor och kommunen som helhet.
Åstorps kommun ligger naturnära i nordvästra Skåne med goda pendlingsmöjligheter och är en del av Familjen Helsingborg, vilket ger fler möjligheter till samarbete, utveckling och kompetensutbyte.
Tillsammans skapar vi värde varje dag.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Tjänsterna är förlagda på Örtagårdens förskola i Hyllinge, Piongårdens förskola samt på Bjärshögs förskola i Åstorp.
Som barnskötare i våra förskolor är du en viktig del av det pedagogiska arbetet och bidrar aktivt till att skapa en trygg, lärorik och lustfylld vardag för barnen. Du arbetar tillsammans med förskollärare och övrig personal i arbetslaget för att planera, genomföra och följa upp verksamheten utifrån läroplanen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar att:
• Vara delaktig i det pedagogiska arbetet och stödja barnens utveckling och lärande i både planerade aktiviteter och i den fria leken
• Bidra till en trygg, inkluderande och stimulerande miljö där varje barn känner sig sett, bekräftat och delaktigt
• Arbeta aktivt med värdegrundsfrågor och främja goda relationer mellan barn, vårdnadshavare och kollegor
• Delta i dokumentation och reflektion kring barnens lärprocesser tillsammans med arbetslaget
• Samarbeta i det dagliga arbetet med kollegor samt bidra till utveckling av verksamheten
• Ha en god och professionell dialog med vårdnadshavare i det dagliga mötet
• Medverka i praktiska moment såsom måltider, utevistelse och omsorgssituationer
Intervjuer kommer hållas fredagen den 21 augusti.Publiceringsdatum2026-07-31Kvalifikationer
Vi söker dig som är engagerad och ansvarstagande, med ett starkt intresse för barns utveckling och lärande. Du har lätt för att samarbeta med andra och bidrar med ett positivt och lösningsinriktat förhållningssätt i arbetet.
Du har genomgått och har en barnskötarutbildning.
Du behärskar svenska väl, både i tal och skrift.
Åstorps kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning, där hänsyn tas till arbetstagarens erfarenhet, kompetens samt rådande marknadsläge. Det genomförs årligen en löneöversyn där medarbetarna lönesätts utifrån våra lönekriterier: tydlighet, mod, lyhördhet, engagemang och kvalitet. I Åstorp kommun omfattas anställningen av kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-09-01 Enligt överenskommelse., upphör: 2026-12-31 .
Arbetstid: Dagtid. 06.00-18.00 Varierande tider Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334653". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åstorps Kommun
(org.nr 212000-0936)
265 80 ÅSTORP Arbetsplats
Åstorps kommun, Skolområde Centrum Kontakt
Rektor Örtagårdens förskola
Anna Hallengård anna.hallengard@astorp.se 042-64432 Jobbnummer
10016705