URS Anskaffning

2025-12-18
URS -Anstaffning - Göteborg
Är du serviceinriktad, analytisk och trivs med en roll nära slutanvändarna? Då kan detta vara helt rätt tjänst för dig! Här får du arbeta onsite med att stötta användarna i deras beställningar, utrustning och IT-relaterade frågor.
Om rollen
I denna roll blir du en viktig del av URS-teamet som arbetar tillsammans med regionala tekniker, lokala IT-representanter och användare inom verksamheten. Fokus ligger på att hantera User Request Services (URS) för end-user-utrustning, vilket innebär att ge support, säkerställa leveranser samt följa upp beställningar och relaterade systemärenden.
Du fungerar som en naturlig kontaktpunkt för användare kring frågor om beställningar, statusuppdateringar och utrustning, samtidigt som du arbetar i flera system för att säkerställa korrekt dokumentation och leverans enligt gällande servicenivåer.
Arbetstider
Schemalagda arbetspass mellan 07:00 och 18:00.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Ge support för användarbeställningar och utrustningsfrågor.
• Säkerställa leverans av utrustning i enlighet med Service Levels.
• Ha löpande kontakt med slutanvändare och bistå med information, status och vägledning.
• Felsöka och åtgärda system- och beställningsrelaterade problem.
• Arbeta i flera beställnings-, leverans- och hanteringsverktyg.
• Samarbeta med leverantörer samt inköpsfunktioner.
• Dokumentera arbete och kommunikation på ett professionellt och strukturerat sätt.
• Ta fram eller bistå med rapportering vid behov.
Vi söker dig som
• Har minst tre års erfarenhet av IT-arbete.
• Har grundläggande förståelse för asset management och IT-utrustningsflöden.
• Är bekant med webbutiksmiljöer och beställningssystem.
• Trivs med att arbeta i flera verktyg och system parallellt.
• Har goda analytiska förmågor och stark problemlösningsförmåga.
• Behärskar Microsoft 365-sviten väl.
• Kommunicerar obehindrat på engelska.
• Är självgående, strukturerad och tar initiativ.
• Har hög integritet och arbetar professionellt med både data och användarkontakter.
Vad erbjuder Onitio?
