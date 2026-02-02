Urolog konsult söks till Falun
2026-02-02
Urolog sökes för veckouppdag i Falun
Vi söker en erfaren urolog för ett kort men intensivt uppdrag vid Kirurgkliniken i Falun.
Uppdragsdetaljer:
Tidsperiod: 4-8 maj 2023 (vecka 19)
Plats: Kirurgkliniken, Falun
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig lön
Pensionsförmåner och försäkringar
Flexibla arbetstider
Kompetensutvecklingsmöjligheter
Modern och trevlig arbetsmiljö
Personlig kontaktperson för stöd
Detta uppdrag passar dig som söker ett kort men välbetalt uppdrag inom urologi. Genom VårdIX får du en stor andel av intäkten och flexibilitet i upplägget.
Ansök nu:
Skicka din ansökan via Vårdix hemsida eller kontakta oss:
Telefon: 070 999 14 41
E-postadress: Sam@vardix.se
Observera att tillsättning sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB (org.nr 559452-9355)
Falun lasarett
Sam Souid sam@cleverex.se
9716775