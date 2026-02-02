Urolog konsult söks till Falun

VårdIX AB / Läkarjobb / Falun
2026-02-02


Visa alla läkarjobb i Falun, Borlänge, Säter, Gagnef, Hofors eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos VårdIX AB i Falun, Borlänge, Sandviken, Fagersta, Gävle eller i hela Sverige

Urolog sökes för veckouppdag i Falun

Vi söker en erfaren urolog för ett kort men intensivt uppdrag vid Kirurgkliniken i Falun.

Uppdragsdetaljer:
Tidsperiod: 4-8 maj 2023 (vecka 19)
Plats: Kirurgkliniken, Falun

Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig lön
Pensionsförmåner och försäkringar
Flexibla arbetstider
Kompetensutvecklingsmöjligheter
Modern och trevlig arbetsmiljö
Personlig kontaktperson för stöd

Detta uppdrag passar dig som söker ett kort men välbetalt uppdrag inom urologi. Genom VårdIX får du en stor andel av intäkten och flexibilitet i upplägget.

Ansök nu:

Skicka din ansökan via Vårdix hemsida eller kontakta oss:
Telefon: 070 999 14 41
E-postadress: Sam@vardix.se

Observera att tillsättning sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
VårdIX AB (org.nr 559452-9355)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Falun lasarett

Kontakt
Sam Souid
sam@cleverex.se

Jobbnummer
9716775

Prenumerera på jobb från VårdIX AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos VårdIX AB: