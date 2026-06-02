Frontservice- Biljettförsäljare/ Receptionist till Göteborgs Stadsteater AB
2026-06-02
Om jobbet
Vill du arbeta i en roll där mötet med publiken står i centrum – och där du aktivt bidrar till både försäljning och publikupplevelser? Nu söker vi en biljettförsäljare och receptionist för ett vikariat till vårt Front Service-team. Göteborgs Stadsteater är en av Sveriges största teatrar och välkomnar varje år en stor publik. Som medarbetare i Front Service har du en nyckelroll i att utveckla relationen till vår publik och omvandla intresse till teaterupplevelser.
I denna roll arbetar du både i biljettkassa och reception. I receptionen ansvarar du för att skapa ett professionellt och välkomnande mottagande för personal, gäster och samarbetspartners. Du säkerställer ett välfungerande flöde i huset genom att samordna behov, ge service och hantera administrativa uppgifter.
I biljettkassan hjälper du våra besökare att hitta rätt föreställning och upplevelse utifrån deras intressen och önskemål. Du arbetar aktivt med försäljning av biljetter, teaterkort och tillval och ger service via telefon, e-post och personliga möten. Genom att lyssna in besökarnas behov och guida till rätt helhetsupplevelse bidrar du till merförsäljning, återbesök och starka publikrelationer.
Arbetet är varierat och stundtals intensivt, exempelvis i samband med biljettsläpp och kampanjperioder. Du växlar mellan olika arbetsuppgifter och kontaktvägar, prioriterar mellan inkommande ärenden och arbetar självständigt med ansvar för den dagliga driften.
Du ingår i Front Service och samarbetar nära Marknadsavdelningen kring publikmöten, försäljning och besökarupplevelse. Genom gemensamma avdelningsmöten och ett löpande kunskapsutbyte bidrar du med värdefulla insikter från mötet med publiken. Tillsammans arbetar ni för att stärka relationen till våra besökare, utveckla erbjudandet och skapa bästa möjliga upplevelse före, under och efter teaterbesöket.
Om dig
Vi söker dig som är trygg i kundmötet och motiveras av att arbeta med både service och försäljning.
Du har:
• Erfarenhet av försäljning där du arbetat med rådgivning och merförsäljning
• Vana av att möta kunder, gärna i kassa, reception eller liknande miljö
• God datorvana och förmåga att arbeta i olika system (erfarenhet av Tixly är meriterande)
• Förmåga att kommunicera tydligt i både tal och skrift
Det är också viktigt att du:
• Har ett professionellt och lösningsorienterat förhållningssätt, även i krävande situationer
• Trivs i en roll där det stundtals är mycket att göra och där du växlar mellan självständigt arbete och nära samarbete i team
• Är initiativtagande och tar ansvar för att arbetet drivs framåt med hög kvalitet och god service
• Har ett genuint intresse för att skapa goda publikupplevelser och bidra till att varje besökare känner sig välkommen och väl omhändertagen
• Uppskattar mötet med människor och ser värdet i att hjälpa fler att upptäcka scenkonstens upplevelser
Intresse för kultur och scenkonst är meriterande, men vi värdesätter framför allt din kompetens inom service och försäljning.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi vill välkomna dig till en engagerad arbetsplats med publiken i fokus. Tillsammans med teaterns övriga medarbetare blir du en del i ett arbete med målsättningen att skapa och förmedla högkvalitativ teater som roar och engagerar, skapar debatt och eftertanke. Tillsammans gör vi scenkonsten tillgänglig för fler.
Intervjuer kommer att ske löpande.
Vikariatet sträcker sig till och med 2027-02-16 med eventuell möjlighet till förlängning.
Göteborgs Stadsteater vill ta tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt mångfald tillför verksamheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16
411 10 GÖTEBORG
Göteborgs Stadsteater AB
Fackförbundet Akademikerna fackstyrelsen.akademikerna@stadsteatern.goteborg.se
