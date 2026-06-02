Barnskötare inriktning NPF
Mirlex Legal AB / Barnskötarjobb / Nyköping Visa alla barnskötarjobb i Nyköping
2026-06-02
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mirlex Legal AB i Nyköping
Barnskötare inriktning NPF sökes till ett privat hem i centrala Nyköping.
Vi är en familj med tre barn i åldrarna 4, 9 och 14 år och söker en trygg, mogen och ansvarstagande personlig assistent/barnskötare som vill vara en viktig del av barnens vardag. Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta med barn och som trivs med att skapa struktur, trygghet och glädje i barnens vardag.Publiceringsdatum2026-06-02Dina arbetsuppgifter
Som barnskötare kommer du att arbeta nära familjen och barnen. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Hämtning och lämning av barn
Läxläsning och stöd i skolarbetet
Planering och genomförande av aktiviteter
Stöd i vardagliga rutiner och personlig omsorg
Matlagning till barnen
Inköp och enklare hushållssysslor
Tvätt och organisering av barnens vardag
Att skapa en lugn, trygg och strukturerad miljö för barnen
Planera, ta initiativ till och genomföra meningsfulla aktiviteter anpassade efter barnens ålder, intressen och behov.
Bidra till en stimulerande och utvecklande fritid genom exempelvis utevistelser, lek, kreativa aktiviteter, fysisk aktivitet och social träning.
Självständigt skapa struktur och innehåll i barnens vardag när föräldrarna inte är närvarande.
Arbetet är främst förlagt till eftermiddagar, kvällar och helger. Minst 75% med möjlighet till 100 %
OBS start redan i juni 2026 och en förutsättning är att man kan arbeta sommaren 2026. KvalifikationerKvalifikationer
Erfarenhet av arbete med barn
Erfarenhet av arbete med barn med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar), exempelvis autism och/eller ADHD
B-körkort
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift, gärna även engelska.
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvarDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Mogen och stabil
Ansvarsfull och pålitlig
Tålmodig för barn med NPF
Lyhörd för barns behov
Strukturerad och flexibel
Positiv och engagerad
Meriterande
Utbildning som barnskötare, elevassistent, personlig assistent eller liknande med focus på NPF
Erfarenhet av lågaffektivt bemötande
Erfarenhet av arbete med barn med NPF
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Välkommen med din ansökan där du berättar om dig själv, din erfarenhet av arbete med barn och särskilt med barn med NPF.
Urval och intervjuer sker löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
Endast via e-post
E-post: hevaleh@outlook.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Barnskötare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mirlex Legal AB
(org.nr 559298-0410) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9943576