Avdelningschef Digital arbetsplats och Servicedesk till Tekniska verken
Vill du leda och utveckla en verksamhetsnära IT-funktion med fokus på service, användarupplevelse och affärsnytta? Vi söker nu en Avdelningschef Digital arbetsplats och Servicedesk som vill ta en central roll i att forma, utveckla och kvalitetssäkra leveransen inom Servicedesk och Digital arbetsplats.
Om rollen
Som Avdelningschef Digital Service har du ett helhetsansvar för Servicedesk och Digital arbetsplats, med cirka 20–25 medarbetare i egna team och via leverantörer. Du är en central del i att utveckla en modern, stabil och användarorienterad IT-leverans.
Verksamheten befinner sig i en förändringsresa där delar av driften successivt tas hem från extern leverantör, vilket innebär att du delvis kommer att bygga upp och forma din egen organisation över tid. Du kliver in i en verksamhet med kompetenta och självgående team, där fokus ligger på att vidareutveckla, förbättra och skapa ännu större värde.
Rollen innebär ett nära samarbete med verksamheten, där du fungerar som ansiktet utåt för IT internt. Du ansvarar för att säkerställa hög servicegrad, effektiva flöden och en positiv användarupplevelse, samtidigt som du driver utvecklingen av arbetssätt, processer och tjänster inom digital arbetsplats. Du arbetar med ITSM-processer enligt ITIL, ansvarar för centrala verktyg som ServiceNow och CMDB, samt säkerställer en väl fungerande leverantörsstyrning, inte minst i samarbetet med externa partners.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leda och utveckla Servicedesk och Digital arbetsplats
Säkerställa hög servicegrad, kundnöjdhet och effektiva arbetssätt
Driva och vidareutveckla ITSM-processer enligt ITIL
Ansvara för ServiceNow och CMDB
Säkerställa fungerande flöden inom incident-, ärende- och beställningshantering
Arbeta med leverantörsstyrning och uppföljning
Vidareutveckla tjänsteområden inom digital arbetsplats (t.ex. klienthantering, Microsoft 365 och applikationer)
Bidra till struktur och utveckling inom exempelvis licenshantering
Du rapporterar till IT-chef och tillsammans med övriga chefer bidrar ni till verksamhetens strategiska utveckling. Tjänsten är placerad i Linköping, med möjlighet till visst distansarbete. Då verksamheten finns på flera orter förekommer resor i tjänsten.
Om dig
Vi söker dig som är en trygg och tydlig ledare med ett genuint intresse för service, människor och förbättringsarbete. Du har erfarenhet av att leda medarbetare och är van vid att arbeta i en roll där du kombinerar operativt ansvar med strategiskt tänkande. Du har en god förståelse för IT-support, servicedesk eller digital arbetsplats samt kunskap om ITIL och ITSM-processer.
Som person är du kommunikativ, relationsskapande och trivs i en roll med många kontaktytor. Du har förmågan att skapa förtroende i verksamheten, bygga starka team och utveckla både arbetssätt och leverans. Du är drivande, lösningsorienterad och trygg även i situationer där tempot är högt eller kraven ökar. Samtidigt har du ett coachande förhållningssätt och får fram det bästa i dina medarbetare utan att detaljstyra.Publiceringsdatum2026-06-02Kvalifikationer
Erfarenhet av personalansvar och ledarskap
Erfarenhet från servicedesk inom IT eller digital arbetsplats
God förståelse för ITIL och ITSM-processer
Förmåga att arbeta både operativt och strategiskt
God kommunikativ förmåga på svenska och engelska
B-körkort
Om Tekniska verken
Tekniska verken är en kommunal koncern som tillhandahåller ett brett utbud av samhällsviktiga tjänster till cirka 260 000 privat- och företagskunder, främst i Linköping och regionen däromkring. Koncernen verkar inom olika affärsinriktningar inom infrastruktur, energi och miljö.
Tekniska verken har en stark hållbarhetsprofil och målet är att skapa världens mest resurseffektiva region. Genom att arbeta cirkulärt – där avfall blir till resurser – har Tekniska verken en unik förmåga att koppla ihop olika verksamheter och bidra till ett effektivt och miljövänligt samhälle.
Låter det intressant?
Om du vill veta mer, tveka inte att kontakta rekryteringskonsult Mia Neander på EISS Rekrytering & Search. Jag svarar gärna på frågor och för en dialog om hur du skulle komma till din rätt på Tekniska verken.
I denna rekrytering har vi valt att inte begära in personligt brev. Eftersom många personliga brev i dag skapas med hjälp av AI vill vi i stället säkerställa en rättvis och tillförlitlig bedömning av samtliga kandidater. Som en del av urvalsprocessen kommer du därför att genomföra tester som ger oss en fördjupad och objektiv bild av dina styrkor samt din analytiska förmåga.
Sista ansökningsdag är den 21 juni 2026. Vi genomför löpande urval och tillsättning sker när vi hittar rätt person. Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningshandlingar via mail, enligt vår integritetspolicy gällande GDPR.
Varmt välkommen med din ansökan!
Mia Neandermia.neander@eissrekrytering.se
0702-43 90 56
EISS Rekrytering & Search
EISS Rekrytering & Search är ett specialistbolag inom rekrytering med säte i Norrköping. Genom vår kompetens inom området, marknadsledande system och innovativa fokus vill vi lyfta rekrytering till en ny nivå. Vårt mål är att etablera oss som Östergötlands mest eftertraktade bolag inom rekrytering och vår vision är att erbjuda den bästa kund- och kandidatupplevelsen på marknaden. Mer information finns på www.eissrekrytering.se Så ansöker du
