Lagerchef | Lernia Bemanning & Rekrytering | Göteborg
2026-06-02
Vill du arbeta i en verksamhet där ditt ledarskap bidrar till att skapa effektiva flöden och hög kvalitet i en bransch som gör skillnad för människor världen över? Nu söker vi en engagerad och driven lagerchef till ett välrenommerat medicintekniskt företag i Mölndal.
Det här är en spännande möjlighet för dig som vill ta ansvar för en viktig funktion i verksamheten och samtidigt utvecklas i en internationell och framtidsinriktad organisation.Publiceringsdatum2026-06-02Om tjänsten
Som lagerchef ansvarar du för den dagliga driften av lagerverksamheten och säkerställer att arbetet bedrivs effektivt, säkert och enligt uppsatta mål. Du leder, coachar och utvecklar medarbetarna samtidigt som du arbetar aktivt med att förbättra processer och skapa förutsättningar för hög leveransprecision.
Rollen innebär många kontaktytor både internt och externt, där du förväntas vara en drivande kraft i verksamhetens fortsatta utveckling.Dina arbetsuppgifter
I rollen som lagerchef kommer du bland annat att:
Leda, coacha och utveckla ett team om fler än 10 medarbetare
Ansvara för arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor inom lagerverksamheten
Säkerställa effektiva lagerflöden och en välfungerande drift
Följa upp verksamhetens resultat genom KPI och nyckeltal
Initiera och driva förbättringsarbete för ökad effektivitet och kvalitet
Skapa engagemang och delaktighet i teamet genom ett närvarande ledarskap
Säkerställa att verksamheten arbetar enligt gällande rutiner och processer
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda lager- eller logistikverksamhet och som trivs i en operativ roll där du kombinerar ledarskap med verksamhetsutveckling. Du är en trygg och tydlig ledare som motiverar dina medarbetare och skapar goda förutsättningar för att nå gemensamma mål.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Erfarenhet som lagerchef eller motsvarande ledande befattning inom lager och logistik
Dokumenterad erfarenhet av personalansvar för större arbetsgrupper (10+ medarbetare)
Erfarenhet av arbetsmiljöarbete och säkerhetsfrågor
God vana av att arbeta med uppföljning, KPI och resultatstyrning
Erfarenhet av förbättringsarbete och processutveckling
Ett strukturerat arbetssätt och god prioriteringsförmåga
B-körkort
Möjlighet att påbörja uppdraget omgående eller med kort varselDina personliga egenskaper
Som person är du kommunikativ, ansvarstagande och lösningsorienterad. Du har ett naturligt driv och trivs med att skapa struktur, engagemang och resultat tillsammans med andra. Genom ditt ledarskap bygger du förtroende och bidrar till en positiv arbetsmiljö där medarbetarna utvecklas och presterar på bästa sätt.Om företaget
Vår kund är en ledande global aktör inom medicinteknik med verksamhet i flera länder. Företaget utvecklar innovativa produkter och lösningar som bidrar till förbättrad hälsa och livskvalitet för människor världen över. Här blir du en del av en modern organisation med högt fokus på kvalitet, säkerhet och ständiga förbättringar.
Du kommer att vara anställd som konsult via Lernia med mycket goda möjligheter till en långsiktig anställning direkt hos kunden.
Övrig information
Placeringsort: Mölndal
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Konsultuppdrag via Lernia med goda möjligheter till förlängning hos kund
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare alice.nero@lernia.se
