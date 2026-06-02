Förskollärare till familjärt föräldrakooperativ
2026-06-02
Arbetsgivare: Föräldrakooperativa Förskolan Okay
Titel: Förskollärare
Kommun: Göteborg
Yrkesroll: Förskollärare
Anställningsform: Tillsvidareanställning, 100% eller enligt överenskommelse, med inledande provanställning.
Lön: Fast månadslön.
Antal: 1.
Om förskolan
Föräldrakooperativet Okay är en liten, familjär och välfungerande förskola med plats för 18-19 barn i åldrarna 1,5-6 år. Vi har drygt 4 tjänster i barngrupp samt rektor. Nu söker vi en ny förskollärare till vårt engagerade arbetslag.
Förskolan ligger på Guldheden och har stora fina lokaler med en härlig gård som inspirerar till varierad lek. Vår utemiljö utvecklar vi kontinuerligt efter barnens intresse och behov. Under vår, sommar och höst, när vädret tillåter, äter vi våra måltider utomhus på vår fina uteplats. Barnen sover även utomhus i egen vagn oavsett årstid och väder.
Vår förskola bedriver sedan 2009 pedagogik enligt Friluftsfrämjandets " I Ur och Skur" där naturen används som en självklar del av undervisningen året runt. Vi ser utevistelsen som en viktig förutsättning för barns lärande, hälsa och välbefinnande. Friluftsliv, utomhuspedagogik och miljömedvetenhet är därför centrala begrepp. Barngruppen gör varje vecka skogsutflykter i de olika friluftsgrupperna "Knopp", "Knytte" och "Mulle".
Som föräldrakooperativ värdesätter vi ett nära samarbete mellan pedagoger och vårdnadshavare. Både pedagoger och föräldrar är engagerade i verksamheten och tillsammans med barnen skapar vi en trygg, rolig och lärorik förskola. På Okay strävar vi efter att hålla hög personaltäthet och liten barngrupp. Hos oss har du som pedagog goda möjligheter att utforma och påverka verksamheten ihop med dina kollegor. Vi bedriver ett aktivt arbete med lärmiljöer, såväl inomhus som utomhus. Vi erbjuder dig ett roligt och utmanande arbete där du har chansen att utveckla verksamheten tillsammans med ett entusiastiskt och motiverat arbetslag och med engagerade föräldrar.
Du får friskvårdsbidrag och arbetskläder för ändamålet. Vi erbjuder även pedagogiska måltider.
Vi söker dig som
Har förskollärarexamen.
Tidigare arbetat på förskola.
Har tidigare erfarenhet från kooperativ. Detta är meriterande men inget krav.
Har ett stort intresse för utomhuspedagogik, natur och friluftsliv.
Är trygg, ansvarstagande och engagerad i ditt pedagogiska uppdrag.
Har god samarbetsförmåga och uppskattar nära dialog med vårdnadshavare.
Ser möjligheter i att arbeta i en mindre verksamhet där alla bidrar till helheten.
Har erfarenhet av I Ur och Skur-verksamhet eller annan utomhuspedagogik. Detta är meriterande, men vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och engagemang.
Vi erbjuder
En tillsvidareanställning med inledande provanställning enligt överenskommelse.
Arbete i en naturnära och inspirerande miljö.
Engagerade kollegor och delaktiga vårdnadshavare.
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten.
Fortbildning och kompetensutveckling inom utomhuspedagogik.
Välkommen med din ansökan!
Vid intresse vänligen kontakta någon av:
Rektor KristinaRektor@kooperativetokay.se
0730784832
Personalansvarig Linneapersonalansvarig@kooperativetokay.se
0768731313 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17
E-post: rektor@kooperativetokay.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Föräldrakooperativa förskolan Okay ek. för.
, https://kooperativetokay.se/
Dr Forselius Backe 50 (visa karta
413 26 GÖTEBORG Arbetsplats
Föräldrakooperativa Förskolan Okay Ek. För.
Rektor
Kristina Gustafsson rektor@kooperativetokay.se 0730784832
