Ledare/pedagog för ungdomar & barn i församling, vikariat.
En av våra anställda ska vara föräldraledig under nästa läsår och vi söker därför en vikarierande ungdomsledare under den tiden.
Sandhult-Bredareds församling har ett stort barn- och ungdomsarbete, med barn från 3 år upp till ungdomar i 20-årsåldern. Vi har ett stort konfirmandarbete där vi i år konfirmerar 100 ungdomar.
Du kommer framför allt jobba med konfirmander och ungdomar så du behöver tycka om att hänga med ungdomar och snacka om stort och smått.
Du kommer vara ledare för konfirmandgrupper, ungdomsgrupp och även några barngrupper tillsammans med andra pedagogiska medarbetare, och ibland även präster/diakoner Ni planerar, förbereder och genomför verksamheten tillsammans.
Vi söker dig som:
• trivs med att arbeta med barn och ungdomar
• är medlem i Svenska kyrkan och vill förmedla kristen tro och värderingar till andra
• är trygg, relationsskapande och en god förebild
• har god förmåga att samarbeta men också kan arbeta självständigt.
Erfarenhet av att jobba med konfirmander eller i annan verksamhet i Svenska kyrkan samt pedagogisk kunskap är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten är en allmän visstidsanställning, med tillträde i augusti 2026
Ansökan med personligt brev och CV skickas till sandhult-bredareds.forsamling@svenskakyrkan.se
Sista ansökningsdag 15 juni 2026
Upplysningar: församlingspedagog Louise Blomqvist, 070-550 46 02, louise.blomqvist@svenskakyrkan.se Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan fritidsledare".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandhult-Bredareds församling
518 32 SANDARED
Sandareds församlingshem
chef för pedagogiska verksamheten
Louise Blomqvist louise.blomqvist@svenskakyrkan.se 070-550 46 02
