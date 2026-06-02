Barnpedagog / Socialpedagog
Sydkonsult Väst AB / Förskollärarjobb / Karlskrona Visa alla förskollärarjobb i Karlskrona
2026-06-02
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sydkonsult Väst AB i Karlskrona
Vi söker Barnpedagog / Socialpedagog till vår gemensamhetslokal/barnverksamhet
Vill du vara med och skapa trygghet, glädje och meningsfullhet för barn och familjer i behov av stöd?
Hos oss arbetar du nära människor i några av livets svåraste stunder, men också i stunder fyllda av utveckling, hopp och livsglädje. Nu söker vi en trygg och engagerad barnpedagog/socialpedagog till vårt team i Karlskrona.
Om verksamheten
Vi bedriver boende inom social omsorg med fokus på trygghet, säkerhet och omsorg för kvinnor, barn och familjer i utsatta livssituationer. Många av de familjer vi möter behöver lämna sin hemort och påbörja ett nytt kapitel i livet.
I vårt arbete möter vi trauma, sorg, ilska, rädsla och förtvivlan, men också skratt, framsteg, stolthet och framtidstro. Att arbeta hos oss kräver därför både professionalism, värme och personlig mognad.Publiceringsdatum2026-06-02Om tjänsten
Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas där barnens behov och rätt till en trygg och meningsfull vardag står i fokus.
Som barnpedagog/socialpedagog arbetar du i vår samlingslokal där du, tillsammans med en kollega, ansvarar för att skapa en varm, trygg och stimulerande miljö för våra placerade familjer.
Samlingslokalen är en viktig mötesplats där barnen får möjlighet till lek, kreativitet, gemenskap och återhämtning. Samtidigt skapas avlastning och stöd för föräldrarna.
Du blir en viktig trygghetsperson under familjens vistelse och arbetar både relationsskapande och praktiskt i vardagen.
Vi ser gärna att du har utbildning som lärare, fritidspedagog, socialpedagog eller annan relevant utbildning inom psykiatri, beteendevetenskap eller socialt arbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som känner dig trygg i mötet med både vuxna och barn.
Du har kommit en bit i din yrkeskarriär och har utvecklat en trygghet i din yrkesroll, med förmåga att använda dina kunskaper och erfarenheter på ett professionellt och självständigt sätt. Du är lugn, stabil och har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer även i utmanande situationer.
Låter tjänsten intressant och är något som skulle kunna passa dig? Skicka ditt cv och glöm inte lämna löneanspråk. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02
E-post: Rekrytering.kontakt@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sydkonsult Väst AB
(org.nr 559017-8652) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
SKV AB Jobbnummer
9943578