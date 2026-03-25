Uppsökande coach
2026-03-25
Om arbetsplatsen
Framtidens välfärd är vår stora utmaning. För att klara den har vi på arbetsmarknadsförvaltningen ett mycket viktigt uppdrag: Vi ska göra det möjligt för invånare med ekonomiskt bistånd att bli självförsörjande så snabbt som möjligt, men även bidra till att arbetsgivare hittar rätt kompetens.
Ungdomsenhetens bildades i oktober 2025. Enhetens uppdrag är att arbeta med ungdomar i målgruppen 18 - 29 år som varken arbetar eller studerar. Helsingborgs stads mål är att denna grupp ska minska med 20 % fram till 2035. En viss del av målgruppen uppbär försörjningsstöd. Enheten står inför att denna behöver utforska nya arbetssätt för att nå målen samt samspela med övriga organisationer i staden.
Som Coach med inriktning uppsök kommer du arbeta med att skapa kontakt och relationer med unga vuxna i åldern 18-29 år som saknar sysselsättning i form av arbete eller studier (UVAS). Syftet med det uppsökande arbetet är att öka tillgängligheten, motivera och coacha unga vuxna att gå vidare för att i slutändan inneha ett arbete, en väg som ofta går via studier. Detta gör du bland annat genom att informera om vilket stöd arbetsmarknadsförvaltningen kan erbjuda. Uppdraget handlar i stor mån om att skapa relationer med ungdomar som bygger på frivillighet, tillit och respekt samt att identifiera vilka insatser som krävs för att de som ingår målgruppen, etablerar en kontakt med relevant myndighet för att på sikt komma ett steg närmare jobb och studier.
Som uppsökande coach har du som huvudsakligt uppdrag att ge service på plats i form av vägledning, coachning, information m.m och även arbeta för att öka interaktionen med övriga aktörer som möter ungdomar, som varken arbetar eller studerar, i staden. Eftersom en del av verksamhetens mål är att nå ut till målgruppen och "finnas där målgruppen finns" ingår det i uppdraget att arbeta med sociala medier, delta i bild och film samt bidra till utvecklingen av våra kommunikationskanaler och val av relevanta medier. Du kommer möta ungdomarna där de är, på olika arenor vilket innebär att du kommer befinna dig ute i staden i olika möten, mer än du kommer befinna dig bakom ett skrivbord.
Vi kommer också fokusera på att skapa en bättre struktur, kontinuitet och hållbara strategier kring uppsökande arbete, riktat såväl mot stadens verksamheter som externa aktörer samt en ökad samverkan. Utifrån stadens studiemål behöver du också stötta invånarna i deras kontakter med vuxenutbildningen, andra utbildningsaktörer, arbetsgivare etc. så att invånaren får rätt stöd för att fullfölja sin planering som ska leda till ett reguljärt arbete. Arbetet innebär arbetstider på kvällar samt helger. Administrativt arbete med dokumentation ingår.
Detta är ett uppdrag som är omväxlande, stimulerande och med stora möjligheter till egen samt teamutveckling. Uppdraget innebär att du kan ställa om efter förändrade förutsättningar på daglig basis.Kvalifikationer
Akademisk examen (minst 180 hp nya systemet) inom beteendevetenskap, studie- och yrkesvägledning, personal- och arbetsliv, samhällsvetare samt socionomexamen (210 hp).
Vana vid att använda digitala system.
Förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.
Meriterande
Goda kunskaper om arbetsmarknadsfrågor.
Språkkunskaper utöver svenska och engelska som arbetsgivaren bedömer relevant utifrån verksamhet och målgrupp.
Erfarenhet av att samarbeta med civilsamhället och andraaktörer som jobbar med den aktuella målgruppen.
Erfarenhet av fältbaserat och/eller socialt arbete, gärna med inriktning mot ungdomar.
I denna tjänst är följande färdigheter aktuella för att kunna lyckas med uppdraget. Du behöver kunna samarbeta väl med kollegor och invånare, ha lätt för att skapa relationer och nätverk med olika aktörer, kunna arbeta efter givna instruktioner, naturligt anpassa och reagera på förändrade omständigheter samt kunna hantera krav och motgångar på ett balanserat sätt.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2026-04-08, kallelse till intervjuer kan ske löpande
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1-2
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
