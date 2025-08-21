Uppsalahem söker drivna fastighetstekniker!
Uppsalahem AB / Fastighetsskötarjobb / Uppsala Visa alla fastighetsskötarjobb i Uppsala
2025-08-21
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsalahem AB i Uppsala
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Uppsalahem är Uppsalas ledande bostadsbolag och har ca 300 engagerade medarbetare som förvaltar vårt bestånd av ca 18 000 lägenheter. Hos oss får du arbeta med något av det som är mest betydelsefullt för människor, deras hem. Vi har utökat vårt bestånd ytterligare och är nu i behov av flera fantastiska fastighetstekniker! Din tjänst är inom avdelningen Bostadsservice, Uppsalahems interna specialistavdelning, som servar hyresgästerna när det uppstår något fel samt hanterar driftsfrågor och underhåll.
Ditt uppdrag hos oss
Som fastighetstekniker på Uppsalahem arbetar du med att säkerställa att våra hyresgästers hem håller en teknisk hög standard genom reparationer och felavhjälpande underhåll. Rollen är social, serviceinriktad och du planerar din dag utifrån de arbetsorder du får direkt i din telefon.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
felsökning och reparation inom värme och ventilation
utföra enklare arbeten och reparationer inom bland annat el, vatten och avlopp samt byten av vitvaror
genomföra ronderingar och bedriva tillsyn i förebyggande syfte
installera och åtgärda lås och dörrar
bedöma den tekniska utrustningen och standarden samt beställa teknikexpertis vid behov.
Du kan även behöva vara behjälplig vid in- och utflyttningsprocessen, särskilt i början och slutet av varje månad. Under vinterhalvåret kan det även förekomma snöröjning.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
En eftergymnasial utbildning med inriktning mot fastighetsteknik alternativt en gymnasial utbildning inom snickeri, el eller VVS.
erfarenhet av att arbeta med fastighetsunderhåll
B-körkort
goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Då din arbetsplats är i våra hyresgästers hem är det viktigt att du gillar möten med människor, är förtroendegivande och duktig på att anpassa dig i olika situationer. Det är av stor vikt att du sätter våra hyresgäster i fokus och att du arbetar aktivt för att hålla en hög servicenivå. Även om du är självgående trivs du med att samarbeta med andra fastighetstekniker och specialister.
Vi på Uppsalahem
Välkommen till oss på Uppsalahem! Vi är vad vi heter, hem för var sjätte Uppsalabo. Vi äger, förvaltar och bygger bostäder för stora, små dagdrömmare, tv-tittare, fågelskådare och gamers. Vill du vara med och jobba för ett levande och hållbart Uppsala där alla kan leva och trivas? Som det ledande bostadsbolaget i Uppsala är vår vision att bli Sveriges bästa bostadsbolag. Läs mer om oss, vår historia och våra värderingar på www.uppsalahem.se.
Här kan du även läsa mer om vilka förmåner vi erbjuder.
Om anställningen
Omfattning: Heltid Anställningsform: Tillsvidareanställning (3 st) Arbetstider: Vardagar 07.00 -16.00 Start: Omgående Placering: Bostadservice
Bostadsservice
På Bostadsservice är vi ett sammansvetsat team som gillar att blanda professionalitet med skratt och värme. Utöver arbetet ser vi till att göra roliga saker tillsammans, det är allt från gemensam fredagsfrukost, morgongympa till innebandy på onsdagar och grilluncher när vädret tillåter.
Bostadsservice är ett delvis nyrenoverat kontor med öppet kontorslandskap, mötesrum och ett gemensamt lunchrum. Som Drifttekniker får du en egen kontorsplats på kontoret.
Nyfiken?
Vill du veta mer om tjänsten? Då ska du kontakta chef utförare Ingrid Pettersson (ingrid.pettersson@uppsalahem.se
). Vi går igenom ansökningarna löpande så rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Varmt välkommen med din ansökan senast 2025-09-20.
Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsalahem AB
(org.nr 556137-3589), https://www.uppsalahem.se/om-oss/ Arbetsplats
Uppsalahem Jobbnummer
9468772