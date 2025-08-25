Upphandlare till SLU, vikariat 12 månader
Sveriges lantbruksuniversitet / Inköpar- och marknadsjobb / Uppsala Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Uppsala
2025-08-25
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala
, Östhammar
, Solna
, Stockholm
, Ekerö
eller i hela Sverige
Ekonomiavdelningen
Vill du arbeta som upphandlare och bidra till att SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper? Då ska du komma till oss på SLU!
SLU har tre huvudorter; Uppsala, Umeå och Alnarp och i Uppsala sitter SLU:s inköpsenhet som ansvarar för e-handel och upphandlingsprocessen vid SLU. Enheten, som är en del av ekonomiavdelningen, består av upphandlare, avtalscontroller och e-handelssamordnare. Enheten består totalt av åtta personer. En av medarbetarna ska vara föräldraledig och vi söker en vikarie på 12 månader, med möjlighet till förlängning, med start så snart som möjligt.
Om jobbet
Som upphandlare vid SLU ansvarar du för och genomför upphandlingar av varor och tjänster som behövs för att universitetet ska kunna bedriva forskning och utbildning. Vi ansvarar för all upphandling av universitetets behov av varor och tjänster över direktupphandlingsgränsen. Upphandlingarna sker på uppdrag av och i samarbete med olika institutioner och avdelningar inom SLU. Upphandlingarna är mycket varierande då SLU bedriver forskning och utbildning inom många olika områden. Universitetsdjursjukhuset, lantbruksdrift på Lövsta, Hallfreda, Skara och i Umeå, Akvatiska resurser i Lysekil samt viltforskning i Umeå och Grimsö är exempel på verksamheter som får stöd av inköpsenheten. Arbetet omfattar hela upphandlingsprocessen från marknadsundersökning, upprättande av upphandlingsdokument, annonsering, utvärdering av inkommande anbud samt avtalsskrivning. I arbetet ingår även information och rådgivning till institutioner och avdelningar i upphandlingsfrågor. Du kommer också att delta i enhetens utvecklingsarbete tillsammans med övriga medarbetare.
Din bakgrund
Vi söker dig som har högskoleexamen eller yrkeshögskoleutbildning med relevant inriktning, alternativt likvärdig kunskap förvärvad på annat sätt. Du bör ha något års erfarenhet av att självständigt genomföra upphandlingar enligt LOU, men även du som är i början av din karriär och har en stark vilja att utvecklas är välkommen. Arbetet kräver att du har god dator- och systemvana, mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift, samt goda kunskaper i engelska.
Som upphandlare har du förmåga att vara drivande och kunna arbeta såväl självständigt som i grupp. Du har god analytisk förmåga samt är noggrann, strukturerad och ansvarstagande. Inköpsenheten är uppskattade i SLU:s verksamheter, så det är viktigt att du som person är positiv, lösningsorienterad samt har ett konsultativt förhållningssätt. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Meriterande är:
• Erfarenhet av projektledning
• Erfarenhet av att ha genomfört upphandlingar enligt LOU inom olika områden
• Erfarenhet av upphandlingsverktyget e-AvropPubliceringsdatum2025-08-25Om företaget
Ekonomiavdelningen vid SLU har c:a 35 medarbetare och ansvarar för processerna utbetalningar, inbetalningar, finansiell redovisning samt inköp. Avdelningen ger också ekonomi- och controllerstöd till andra avdelningar och verksamheter inom SLU. Ekonomiavdelningens mål är en tillförlitlig och rättvisande redovisning, effektiva och säkra ekonomiadministrativa processer samt en effektiv och affärsmässig inköpsprocess.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Uppsala
Anställningsform:
Vikariat 12 månader
Omfattning:
100%Tillträde
Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2025-09-15.Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), http://www.slu.se Arbetsplats
Sveriges lantbruksuniversitet Jobbnummer
9474119