Upphandlare till Inköpsenheten
Kriminalvården, Inköpsenheten / Inköpar- och marknadsjobb / Norrköping Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Norrköping
2026-04-21
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Inköpsenheten i Norrköping
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Upphandlingssektionen för verksamhetsnära och stöd samt Upphandlingssektionen för Fastighet och IT tillhör Inköpsenheten som har i uppdrag att utveckla, styra och samordna myndighetens inköp. Inköpsenheten svarar också för juridiskt stöd och rådgivning kring inköps- och avtalsfrågor kopplat till upphandlingar samt för att följa upp avtal och utveckla myndighetens e-handel. Upphandlingssektionerna ansvarar för att genomföra upphandlingar samt uppföljning av avtal.
4 plats(er). Arbetsuppgifter
Som upphandlare på Kriminalvården ansvarar du för att planera, ta fram strategier och genomföra upphandlingar genom hela upphandlingsprocessen, från behovs- och marknadsanalys till anbudsförfrågan, utvärdering, förhandling samt uppföljning av avtal. Upphandlingarna genomförs ofta i projektform där du som upphandlare kan ha rollen som projektledare och har ett nära samarbete med representanter från Kriminalvårdens verksamheter.
Du kommer även att vara ett kvalificerat stöd till övriga verksamheter i upphandlings- och avtalsfrågor samt ansvara för kontakter med våra leverantörer. Arbetssituationen är ofta komplex och kräver mycket god ordning och förmåga att parallellt hantera olika uppgifter samt att du håller dig uppdaterad på omvärld och ny lagstiftning.
Vi utökar nu sektionerna med fyra upphandlare, två upphandlare till Upphandlingssektionen för Fastighet och IT, en med inriktning fastighet och entreprenad och en med inriktning IT, samt två upphandlare till Upphandlingssektionen för verksamhetsnära och stöd med inriktning produkter och tjänster.Kvalifikationer
Vi söker dig som kommunicerar på ett tydligt sätt samt planerar, organiserar och prioriterar arbetet effektivt. Du tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Du förstår och tillämpar affärsmässiga principer, fokuserar på kostnader, intäkter och effektivitet ur ett ekonomiskt perspektiv. Vidare är du noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Eftergymnasial utbildning, med inriktning mot upphandling, inköp, ekonomi eller juridik eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant.
* Praktisk erfarenhet av att själv genomföra upphandlingar i upphandlingsprocessens samtliga delar.
* Erfarenhet av elektroniska upphandlingsverktyg såsom TendSign eller liknande.
* Erfarenhet av inköp och upphandling.
* Erfarenhet av att ställa och formulera rätt krav utifrån behov.
* Mycket god data- och systemvana samt goda kunskaper i MS Officepaketet.
* Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av affärsförhandlingar samt inköps- och finansiella analyser.
* Erfarenhet av kategoristyrt inköpsarbete.
* Erfarenhet av att arbeta i projektform.
* Erfarenhet från offentlig verksamhet.
* God kunskap om offentlig upphandling (LOU) och övrig lagstiftning relaterat till detta område.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid. Distansavtal tillämpas. Flextid
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Placeringsort är Norrköping.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C319205".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225)
Slottsgatan 78 (visa karta
)
601 80 NORRKÖPING Arbetsplats
Kriminalvården, Inköpsenheten Kontakt
OFR/ST
Nilla Mölk 077-228 08 00
9867191