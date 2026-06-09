Skjutstativsförare sökes - Heltid & Deltid (Jönköping)
Uniflex AB / Lagerjobb / Jönköping Visa alla lagerjobb i Jönköping
2026-06-09
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Är du en erfaren skjutstativsförare som trivs i ett högt tempo? Vi söker nu både heltids- och deltidsmedarbetare till våra kunder i Jönköping!Publiceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
I rollen som skjutstativsförare kommer du att arbeta med lagerhantering, plock och inlagring av gods. Arbetet sker främst med skjutstativtruck men även motviktstruck kan förekomma.
Vi erbjuder både heltids- och deltidstjänster, vilket passar dig som vill arbeta flexibelt eller på heltid.Dina arbetsuppgifter
Körning av skjutstativtruck
Hantering av gods på lager
Plock, pack och inlagring
Truckkörning med motvikt vid behovKvalifikationer
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Erfarenhet av att köra skjutstativtruck
Erfarenhet av motviktstruck
Giltigt truckkort
Meriterande
Tidigare erfarenhet av lagerarbete
Vana av affärssystem eller handdatorDina personliga egenskaper
Ansvarsfull och noggrann
Självgående men trivs i team
Flexibel och lösningsorienteradSå ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag – urval och intervjuer sker löpande!
Om företaget Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats.
Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom industri, teknik, produktion, lager och logistik – från operativa roller till produktionsnära ledare och specialister. Genom bemanning, rekrytering och samarbeten med underkonsulter matchar vi varje dag medarbetare med företag över hela landet.
Let's get to work! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7876621-2043284". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Norra Strandgatan 4 (visa karta
)
553 20 JONKOPING Jobbnummer
9954650