Skjutstativsförare sökes - Heltid & Deltid (Jönköping)

Uniflex AB / Lagerjobb / Jönköping
2026-06-09


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Är du en erfaren skjutstativsförare som trivs i ett högt tempo? Vi söker nu både heltids- och deltidsmedarbetare till våra kunder i Jönköping!

Publiceringsdatum
2026-06-09

Om tjänsten
I rollen som skjutstativsförare kommer du att arbeta med lagerhantering, plock och inlagring av gods. Arbetet sker främst med skjutstativtruck men även motviktstruck kan förekomma.
Vi erbjuder både heltids- och deltidstjänster, vilket passar dig som vill arbeta flexibelt eller på heltid.

Dina arbetsuppgifter
Körning av skjutstativtruck

Hantering av gods på lager

Plock, pack och inlagring

Truckkörning med motvikt vid behov

Kvalifikationer
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Erfarenhet av att köra skjutstativtruck

Erfarenhet av motviktstruck

Giltigt truckkort

Meriterande
Tidigare erfarenhet av lagerarbete

Vana av affärssystem eller handdator

Dina personliga egenskaper
Ansvarsfull och noggrann

Självgående men trivs i team

Flexibel och lösningsorienterad

Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag – urval och intervjuer sker löpande!
Om företaget Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats.
Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom industri, teknik, produktion, lager och logistik – från operativa roller till produktionsnära ledare och specialister. Genom bemanning, rekrytering och samarbeten med underkonsulter matchar vi varje dag medarbetare med företag över hela landet.
Let's get to work!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-06
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7876621-2043284".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Uniflex AB (org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Norra Strandgatan 4 (visa karta)
553 20  JONKOPING

Jobbnummer
9954650

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