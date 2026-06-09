Enhetschef Till Vuxenpsykiatrimottagning Adhd I Lund
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Sjukvårdschefsjobb / Lund Visa alla sjukvårdschefsjobb i Lund
2026-06-09
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Vill du genom ditt ledarskap bidra till Region Skånes vision, framtidstro och livskvalitet, för alla som bor och verkar i Skåne? Som chef i Region Skåne är du en del av den offentliga sektorn och kraften i ledarskapet hittar vi i samarbeten med chefskollegor och närmaste chef. Tillsammans med dina medarbetare skapar du engagemang, når resultat och driver utveckling.
Nu har du möjlighet att bli en nyckelperson hos oss på Vuxenpsykiatrimottagning ADHD i Lund- en verksamhet i utveckling, i ett område där efterfrågan på vård ökar. Vår mottagning är belägen i moderna psykiatrihuset på Baravägen, tillsammans med flera specialistverksamheter. Här arbetar vi målmedvetet med att erbjuda högkvalitativ vård till vuxna patienter med ADHD-diagnos, enligt en etablerad och strukturerad vårdprocess för NDD (Neurodevelopmental Disorders).
Du kommer att leda ett engagerat team på cirka 20 medarbetare, där vi är stolta över vår goda stämning, starka teamkänsla och öppna arbetsklimat. I verksamheten arbetar flera professioner tillsammans läkare, sjuksköterskor, kuratorer, psykologer, arbetsterapeut, fysioterapeut, rehabkoordinator samt medicinska sekreterare med ett gemensamt fokus på patientens behov.
Vi arbetar med fast vårdkontakt, individuella vårdplaner och nära samverkan både inom och utanför sjukvården, alltid med patientens bästa i fokus. Som enhetschef får du möjlighet att leda och utveckla en välfungerande verksamhet med hög kompetens, bygga vidare på en positiv kultur präglad av samarbete och engagemang samt bidra till en vård som genomsyras av kvalitet, öppenhet och delaktighet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-09Arbetsuppgifter
Som chef som leder medarbetare tar du din verksamhet i förväntad riktning mot verksamhetens mål. Dina medarbetares engagemang är avgörande för framgång i ditt uppdrag och du värdesätter att coacha, ge feedback, utvärdera prestation, främja samarbete och skapa ett gott arbetsklimat. Tillsammans med dina medarbetare utvecklar du verksamheten genom effektiva arbetssätt med hög kvalitet och följer upp kontinuerligt för lärande och vidareutveckling. Du har arbetsgivar- och ledningsansvar som omfattar medarbetare, verksamhet och ekonomi. Du ingår i områdets ledningsgrupp tillsammans med de andra enhetscheferna samt i verksamhetsområdets ledningsgrupp. Som stöd i ditt arbete har du andra enhetschefer, medicinskt enhetsansvarig läkare på mottagningen, ekonom, HR-partner, administratör med chefsstödsuppdrag samt övriga stabsfunktioner.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har högskoleutbildning inom hälso- och sjukvårdsområdet eller annan relevant högskoleutbildning. Du har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift. Om du har genomfört en ledarskapsutbildning ser vi det som en fördel. Därtill ser vi gärna att du har tidigare erfarenhet från chefs- eller ledaruppdrag. Likaså ses arbetslivserfarenhet inom psykiatrisk verksamhet eller annan sjukvård som fördelaktigt.
Chefer i Region Skåne förväntas föregå med gott exempel genom att själv omsätta Region Skånes värderingar: välkomnande, drivande, omtanke och respekt i praktisk handling. Det innebär att ledarskapet ska präglas av tillit, helhetssyn och ständig utveckling. Du är pålitlig, agerar med integritet och ödmjukhet, främjar dialog och inkludering samt skapar förutsättningar för engagemang.
Tycker du att detta låter som en spännande arbetsplats? Vi välkomnar din ansökan att bli en del av oss!
Intervjuer beräknas ske under vecka 31.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C327983". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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291 89 SKÅNE Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Camilla Ahlstrand, Områdeschef 046-17 88 20 Jobbnummer
9954654