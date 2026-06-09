Arbetsmijö- och verksamhetssamordnare i skolverksamhet
Avesta kommun, Bildningsförvaltningen / Administratörsjobb / Avesta Visa alla administratörsjobb i Avesta
2026-06-09
, Norberg
, Hedemora
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avesta kommun, Bildningsförvaltningen i Avesta
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid – vill du vara med?
Bildningsförvaltningen är Avesta kommuns största förvaltning med en bred verksamhet. Hos oss ryms allt från förskola, skola och vuxenutbildning till kultur, fritid, integration och måltidsverksamhet. Vi är cirka 1000 medarbetare och ansvarar för verksamheter med stor betydelse för kommunens utveckling och framtid.
Hos oss blir du en del av en verksamhet där samarbete, engagemang och utveckling står i fokus. Du får ett varierande och meningsfullt uppdrag med många kontaktytor, där du bidrar till att skapa trygga och välfungerande miljöer för både elever och medarbetare.
Vi arbetar för att skapa ett hållbart arbetsliv och erbjuder förmåner som bidrar till hälsa, balans och trygghet i vardagen. På vår hemsida [www.avesta.se/jobb] kan du läsa mer om vad vi erbjuder dig som medarbetare i Avesta kommun.
Välkommen med din ansökan!
1 plats(er).
Var med och skapa trygga, välfungerande och hållbara skolmiljöer
I Avesta kommun är arbetsmiljö- och trygghetsarbete mer än rutiner och uppföljningar. Det handlar om att skapa förutsättningar för elever att lyckas och för medarbetare att trivas och utvecklas. Vi söker dig som gillar att skapa struktur, samordna processer och stötta verksamheter i deras utvecklingsarbete.
Om rollen
Som arbetsmiljö- och verksamhetssamordnare arbetar du nära skolans verksamheter med uppdraget att stärka det förebyggande arbetet samt avlasta rektorer i samordning, uppföljning och administration.
Rollen omfattar både elev- och personalperspektiv och innebär ett nära samarbete med rektorer, elevhälsa och andra stödfunktioner. I uppdraget ingår även ansvar för handläggning och administration av skolskjutsärenden. Arbetsbelastningen inom skolskjutsområdet varierar över året med tydliga arbetstoppar inför och i samband med läsårsstart.
I dina vardagliga arbetsuppgifter ingår bland annat att:
Samordna och följa upp verksamhetsnära processer inom arbetsmiljö-, trygghets- och förebyggande arbete.
Ta fram, sammanställa och analysera underlag för uppföljning och utveckling.
Stödja rektorer och verksamheter i planering, genomförande och uppföljning av åtgärder och insatser.
Bidra till utveckling av arbetssätt, rutiner och processer inom uppdragets område.
I praktiken innebär det att du planerar och samordnar exempelvis ronder, verksamhetsgenomgångar och andra förebyggande insatser, tar fram underlag och följer upp resultat. Du fungerar som ett stöd till skolledning och verksamhet genom att skapa struktur, samordna processer och säkerställa att beslutade aktiviteter genomförs och följs upp.
Vem är du?
Vi söker dig som trivs i en roll där du får kombinera struktur, samordning och utvecklingsarbete. Du arbetar självständigt, har lätt för att samarbeta med andra och skapar förtroendefulla relationer.
Du arbetar strukturerat, har god analytisk förmåga och kan omsätta behov och resultat i konkreta åtgärder. Rollen kräver att du kan skapa engagemang och förståelse hos olika målgrupper samtidigt som du driver arbetet framåt.
Formella kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har också erfarenhet av att samordna, strukturera och följa upp processer i en verksamhetsnära roll samt känner dig trygg i administrativa arbetsuppgifter, dokumentation och digitala system.
Det är meriterande om du har erfarenhet från skolverksamhet eller annan offentlig verksamhet samt kunskap om arbetsmiljö-, trygghets- eller förebyggande arbete.
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329465/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avesta Kommun
(org.nr 212000-2262)
Kungsgatan 32 (visa karta
)
774 30 AVESTA Arbetsplats
Avesta kommun, Bildningsförvaltningen Kontakt
Utbildningschef
Jerker Olofsson jerker.olofsson@avesta.se 0226-64 56 69 Jobbnummer
9954637