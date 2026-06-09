Socialsekreterare till Mottagning och utredning, arbete och försörjning
Södertälje kommun / Socialsekreterarjobb / Södertälje Visa alla socialsekreterarjobb i Södertälje
2026-06-09
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På Mottagning och Utredning möts vi alltid av varandras glada miner över att just vi får arbeta tillsammans. På vår arbetsplats har vi arbetat hårt med att ha struktur och delaktighet i hur vi vill att arbetet ska genomföras. Vi sätter stort värde i att vi alla är viktiga och ges möjlighet till ständig utveckling. Vår arbetsplats ligger i Södertälje, där möter vi människor från världens alla hörn och detta är så spännande. Som Socialsekreterare på mottagning- och utredningsenheten (MoU) har vi stor variation av arbetsuppgifter där vi möter människor per telefon, mejl, brev och inte minst i fysiska möten där vi utreder rätten till ekonomiskt bistånd. Vi är noga med att det sociala arbetet ska ha sin grund i mänskliga möten och vi strävar ständigt mot att slipa på hur detta bäst genomförs. Är du erfaren och vet hur människor möts, kom till oss för vi vill ta del av din kunskap!
Vi vet att olikheter är en styrka och vi har nu behov av flera nya olikheter.
På Mottagning och Utredning finns administratörer som bidrar med stöd i vårt dagliga arbete och detta är av stor vikt för oss som utreder och fattar beslut. Du kommer i ditt arbete ha mycket kontakt med andra enheter inom socialtjänsten, men vi samverkar även med andra aktörer, såsom Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Försäkringskassan, Migrationsverket med flera.
Som nyanställd kommer du få en strukturerad introduktion vilket innebär att du hinner vara ny på jobbet.
Vem är du?Publiceringsdatum2026-06-09Kvalifikationer
• Socionomexamen eller av arbetsgivaren bedömd likvärdig utbildning
• Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande:
• Arbetslivserfarenhet från olika arbetsplatser och du kan tillämpa din erfarenhet i detta uppdrag på ett kreativt sätt.
• Tidigare erfarenhet av myndighetsutövning alternativt utredningsarbete inom myndighet.
• B-körkortDina personliga egenskaper
• Du är nyfiken och noggrann och du ser stort värde i att vara delaktig i att utveckla arbetssätt och bidra till struktur och tydlighet inom ramen för vårt uppdrag.
• Du är modig och visar gärna dina kollegor att du ser möjligheter där andra ser problem.
• Du inger förtroende och styrka i både möte med klient och medarbetare vilket bidrar till gruppens bästa.
• Vi ser gärna att du bidrar med trygghet och senior kompetens till arbetsgruppen.
Vi erbjuder dig
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag med upp till 3000 kronor per år samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Inom vissa verksamheter finns även möjlighet till viss flexibilitet avseende arbetstid och arbetsformer. Vi har ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som medarbetare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida: javascript:void(0)
Du kommer att ha en fräsch arbetsmiljö mitt i centrum, nära till en lunchpromenad vid vattnet i fina Södertälje. Eftersom du kommer att jobba mitt i centrum har du nära till alla ärenden du behöver hinna på lunchen och framförallt nära till bussar och pendeltåg.
Välkommen till oss! Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje Kommun
(org.nr 212000-0159), https://www.sodertalje.se/
Nyköpingsvägen 26 (visa karta
)
151 89 SÖDERTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Södertälje kommun Kontakt
Shamiram Gevriye shamiram.gevriye@sodertalje.se Jobbnummer
9954649