Montör med IT-intresse till samhällsviktig verksamhet i Boden
MW Sverige AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Boden Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Boden
2026-06-09
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Vill du kombinera praktiskt installationsarbete med modern IT och avancerad teknik?
Vi söker nu en montör med intresse för IT, nätverk och tekniska system till ett långsiktigt uppdrag inom försvarssektorn. Du blir anställd som konsult hos MW Field Services och arbetar i nära samarbete med en ledande leverantör av försvars- och säkerhetsteknik samt Försvarsmakten. Här får du arbeta med några av Sveriges mest avancerade kommunikations- och ledningssystem i en verksamhet som bidrar till landets säkerhet och försvarsförmåga.
Om rollen
I rollen som montör arbetar du nära slutkund med installation, integration och driftsättning av avancerad teknik i fordon, ledningsplatser och andra tekniska plattformar.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Kabeldragning och installation av teknisk utrustning
Montering av kommunikations- och nätverksutrustning
Driftsättning och konfigurering av system
Felsökning och verifiering av installationer
Dokumentation av utfört arbete
Samarbete med tekniker, systemingenjörer och kundrepresentanter
Arbetet är varierande och kombinerar praktiskt hantverk med modern IT-teknik.
Skallkrav
B-körkort
Erfarenhet som montör, installatör, elektriker, servicetekniker eller annan likvärdig teknisk roll
Dokumenterad erfarenhet av IT, nätverk eller datorer genom arbete, utbildning eller certifiering
God datorvana
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Godkänd bakgrundskontroll
Har du erfarenhet från den Svenska Försvarsmakten ser vi det som meriterande.
Om MW Field Services
Vi på MW Field Services levererar installations-, service- och underhållsarbete inom telekom, datacenter, el och infrastruktur samt säkerhet och övervakning. Vi har valt dessa områden för att aktivt kunna bidra till ett robustare och tryggare samhälle. Våra kunder verkar inom branscher som möjliggör att vårt moderna samhälle fungerar i både fred, kris och under yttre påverkan. Vår strävan är att bli världsledande på tjänster inriktade på samhällskritisk infrastruktur samt tekniska system för samhällsviktiga funktioner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MW Sverige AB
(org.nr 556892-5415), https://mwgroup.se/
Gustav III:s boulevard 32 (visa karta
)
169 73 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
MW Group Stockholm Kontakt
Talent Acquisition Specialist
Nils Olofsson De-Millo nils.olofsson.demillo@mw.group Jobbnummer
9954647