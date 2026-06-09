Upphandlare till en statlig myndighet i Uppsala
Adecco Sweden Aktiebolag / Inköpar- och marknadsjobb / Uppsala Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Uppsala
2026-06-09
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden Aktiebolag i Uppsala
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
Nu söker vi en upphandlare på deltid till en myndighet i Uppsala. I rollen som upphandlare ska du stötta verksamheter i operativt stöd inom upphandling och administration i samband med en kommande flytt.
Du kommer ha en central funktion där du arbetar nära verksamheten och bidrar i flera delar av upphandlingsprocessen, från att ta fram underlag till att stötta vid avrop och enklare upphandlingar kopplat till kontorsinredning och verkamshetsnära tjänster.
Detta uppdrag passar dig som gillar att jobba i en flexibel miljö där det händer mycket. Du får möjlighet att göra skillnad i det dagliga arbetet och blir en viktig del av ett litet team där samarbete och eget driv är viktigt.
I denna tjänst kan nedan arbetsuppgifter förekomma:
• Genomföra behovs- och marknadsanalys
• Upprätthålla befintliga leverantörskontakter och uppsökande av nya leverantörer
• Ta fram och sammanställa statistik, samt uppdatering av olika register (exempelvis avtals- och kundregister)
• Hantering av offerter/anbud, avtal och urval av leverantörer
• Göra självständiga direktupphandlingar och inköp
• Göra självständiga upphandlingar
• Göra självständiga avrop från statliga ramavtal
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som Upphandlare är ett konsultuppdrag på deltid på cirka 60-80 timmar till att deras flytt är avklarad.
Krav för tjänsten:
• Högskoleutbildning inom juridik, ekonomi eller likvärdig utbildning och minst tre (3) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete. Alternativt, YH-utbildning som upphandlare/inköpare eller likvärdig utbildning samt minst ett (1) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete
• Goda kunskaper inom LOU/LUF
• Erfarenhet från att arbeta med upphandlingsverktyg t.ex. Mercell TendSign
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM-
Meriterande för tjänsten:
• Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekryteringsprocess kan arbetspsykologiska tester komma att användas. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande. Sista ansökningsdag 2026-06-17.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Hannah Trollsås via Adecco ́s växel 010 – 173 73 00 eller e-post: hannah.trollsas@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Dragarbrunnsgatan 42 (visa karta
)
753 20 UPPSALA Arbetsplats
Adecco Kontakt
National Recruiter
Hannah Trollsås Hannah.Trollsas@adecco.se Jobbnummer
9954632