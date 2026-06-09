Lärare åk F-3 till Kronoparksskolan
Karlstads kommun / Grundskollärarjobb / Karlstad Visa alla grundskollärarjobb i Karlstad
2026-06-09
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-09Beskrivning
Vill du arbeta i en trygg och utvecklingsinriktad lågstadieskola där samarbete, kvalitet och hållbar utveckling står i centrum?
Nu söker Kronoparksskolan en engagerad lärare för F–3 som vill vara med och bidra till våra elevers utveckling och en skola där både elever och medarbetare trivs och växer.Kronoparksskolan är en F–3-skola med cirka 360 elever, centralt belägen med närhet till både natur och fritidsmöjligheter. Vi lägger stor vikt vid en lugn och harmonisk lärmiljö där varje elev ges möjlighet att nå sin fulla potential. Som certifierad Skola för hållbar utveckling är framtidsfrågor en naturlig och viktig del i vårt dagliga arbete.
Kronoparksskolan | Karlstads kommunDina arbetsuppgifter
Som lärare hos oss blir du en del av ett team där vi tillsammans tar ansvar för elevernas lärande och utveckling. Du planerar och leder undervisningen utifrån läroplanen. Här samarbetar vi, delar idéer och utvecklar undervisningen tillsammans för att skapa en skolvardag som är både meningsfull, lustfylld och utvecklande för våra elever.
Vi tror på variation i undervisningen och att möta varje elev där den är. Tillsammans skapar vi kreativa och trygga lärmiljöer där elevernas nyfikenhet, erfarenheter och intressen tas tillvara – och där både kunskapsutveckling och social utveckling får ta plats.
I rollen arbetar du nära våra yngsta elever – barn som varje dag upptäcker världen och sin egen förmåga. Här får du verkligen göra skillnad. Du är en viktig vuxen som skapar trygghet, väcker lust att lära och bygger relationer som håller över tid.Kvalifikationer
Vi söker dig med lärarlegitimation mot förskoleklass och åk 1-3.
Du är en trygg person som tycker om att bygga relationer – med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du är nyfiken, engagerad och vill fortsätta utvecklas i din yrkesroll tillsammans med andra.
Hos oss sätter vi alltid elevernas bästa i centrum. Du har en vilja att möta varje elev utifrån deras behov och förutsättningar, och bidra till en lärmiljö där alla får möjlighet att lyckas. Du får utrymme att ta ansvar och organisera ditt arbete, samtidigt som du har stöd av dina kollegor och jobbar nära tillsammans med arbetslaget.
Du behöver inte ha alla svar från början – det viktiga är att du vill prova, utveckla och anpassa undervisningen så att den blir meningsfull och tillgänglig för eleverna. Tillsammans skapar vi en trygg och förutsägbar skolvardag där eleverna kan växa, både kunskapsmässigt och socialt.
Vi värdesätter ett öppet klimat där vi stöttar varandra, delar idéer och lär av varandras erfarenheter. Om du, precis som vi, tycker att relationer, samarbete och en inkluderande lärmiljö är grunden för lärande, kommer du att trivas hos oss.
Om Karlstads kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystemoch inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads Kommun
(org.nr 212000-1850)
Västra torggatan 26 (visa karta
)
651 84 KARLSTAD Arbetsplats
Barn- och ungdomsförvaltningen, Grundskola, Kronoparksskolan Kontakt
Karin Thorell karin.thorell@karlstad.se 054-5403389 Jobbnummer
9954638