Roslagens kulturskola söker en administratör 50% (Vikariat)
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2026-06-09
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Vi erbjuder dig
Roslagens kulturskola söker en administratör som vill vara med och utveckla både verksamheten och kulturlivet i Norrtälje kommun.
Roslagens Kulturskola erbjuder frivillig undervisning i traditionell musikundervisning i instrument och ensemble, rock/pop-undervisning i grupp, folkmusik, musikproduktion, dans, konst och teater.
Du kommer också att vara ett administrativt stöd till intendent, verksamhetsansvarig och rektor, som leder och fördelar det administrativa arbetet. Rollen innebär ett nära samarbete med övriga medarbetare, där du bidrar till att stödja verksamheten i det dagliga arbetet.
Arbetstiden är huvudsakligen förlagd till eftermiddag och kväll, eftersom en stor del av kulturskolans verksamhet bedrivs efter skoltid.
Uppdraget
I det dagliga arbetet tar du emot telefonsamtal, e-post och besök. Arbetsuppgifterna varierar och består av både administrativa rutiner och mer komplexa uppgifter, vilket gör att ingen dag är den andra lik.
Utmaningar och möjligheter
Som administratör behöver du vara flexibel och kunna ställa om snabbt när verksamhetens behov förändras. Kulturskolans vardag är varierad, vilket innebär att arbetsuppgifter och prioriteringar kan skifta från dag till dag.
Under vissa perioder är arbetsbelastningen högre än vanligt på grund av olika deadlines. Därför är det viktigt att du trivs med ett varierat arbete och kan behålla struktur och fokus även när tempot är högt.
Det här behöver du ha med digPubliceringsdatum2026-06-09Kvalifikationer
Gymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer adekvat och/eller enstaka kurser vid högskola/universitet
5 års arbetslivserfarenhet av administrativt arbete på expedition
5 års arbetslivserfarenhet från ett serviceyrke
Goda språkkunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift
God datorvana samt erfarenhet av administrativa system. Det är meriterande om du har arbetat i StudyAlong, Easit, Recruto samt har god kunskap i Teams och Microsoft 365
Kunskap om eller intresse för kulturskolans verksamhetsområden, såsom musik, dans, teater eller konst
Körkort och körvana
Som person är du trygg och stabil och har lätt för att skapa goda relationer.
Du är lösningsfokuserad, serviceinriktad och har ett positivt förhållningssätt. Du trivs med att samarbeta med andra, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och bidrar till att hitta bra lösningar när utmaningar uppstår.
I mötet med andra är du vänlig, professionell och serviceinriktad. Samtidigt känner du dig trygg i att ge råd, dela med dig av din kunskap och framföra dina synpunkter när situationen kräver det. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper.
Välkommen till oss
Totalt består avdelningen av 27 medarbetare, varav huvuddelen arbetar deltid. Våra medarbetare uppskattar särskilt den gedigna ensembleverksamheten med t ex blåsorkestrar, stråkorkestrar, olika sessiongrupper och de flertaliga kompetensutvecklingsprojekten för personalen.
Anställningsform, omfattning och start
Anställningsform: Vikariat
Omfattning: Deltid, 50%
Tillträde: 3 augusti 2026 - 15 juni 2027
För denna roll ligger ingångslönen normalt mellan 26 000 - 32 000 kr beroende på erfarenhet och kompetens.
Urvalsarbete och intervjuer sker löpande under annonseringstiden.
Går du vidare i urvalsprocessen kommer du bli kallad till en intervju och ett arbetsprov för att säkerställa den kompetensen som krävs för tjänsten. Om företaget
Vi är Norrtälje – en kommun där gamla traditioner möter nya idéer. Där närheten till storslagen natur och storstadspuls finns inom räckhåll.
Här är vi drygt 3 400 medarbetare som varje dag arbetar för att våra drygt 66 000 invånare ska få leva i ett tryggt och välmående samhälle. Här vill vi göra plats för olika perspektiv, tankar och behov. Vi vill hjälpas åt och dela lärdomar, framgångar och glädje medan vi tillsammans utvecklar Norrtälje kommun.
Läs gärna mer om vår värdegrund Invånaren först - Allas lika värde - Höga förväntningar och vår vision Vi ska vara den mest attraktiva och trygga platsen att bo, verka och besöka.
Mer om Norrtälje kommun som arbetsgivare kan du läsa här: Vårt erbjudande här hittar du även information om lönesättning, kollektivavtal mm. Lär känna några av våra medarbetare: Möt våra medarbetare
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 11 dagar - 3 månader. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329376". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Norrtälje Kommun
(org.nr 212000-0217)
Box 817 (visa karta
)
761 28 NORRTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Norrtälje kommun, Kulturskolan Kontakt
Avdelningschef
Jenny Storm jenny.storm@norrtalje.se 0176-71427 Jobbnummer
9954626