Upphandlare
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret / Inköpar- och marknadsjobb / Kalmar Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Kalmar
2026-07-31
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Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förvaltning. Kontoret är även förvaltning åt integration- och arbetsmarknadsnämnden samt vatten- och miljönämnden.
Vi arbetar med ett helhetsperspektiv, nära den politiska ledningen, med målet att på bästa sätt ge stöd och service till Kalmar kommuns politiska organisation, bolag samt förvaltningar och till allmänheten. Kommunledningskontoret består drygt 300 medarbetare inom 14 olika verksamheter. Kommunledningskontoret arbetar inom ett brett spektrum av områden och förvaltningen har flera tjänster med specialistkompetenser. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med trygghetsfrågor, föreningsliv och civilsamhälle. Vi är en förvaltning i ständig utveckling - allt för att göra Kalmar ännu lite bättre. Välkommen till oss!
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-31Arbetsuppgifter
Hos oss får du möjlighet att vara med och forma framtidens inköpsarbete i Kalmar kommunkoncern genom införandet av kategoristyrning och ett mer strategiskt arbetssätt inom inköp och upphandling.
Som upphandlare hos oss ansvarar du för att självständigt leda, planera och genomföra upphandlingar av varor och tjänster enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) för Kalmar kommunkoncern. Du driver hela upphandlingsprocessen från behovsanalys och marknadsdialog till annonsering, utvärdering, tilldelning och avtalsuppföljning.
I rollen kommer du även att planera och genomföra gemensamma upphandlingar tillsammans med våra samverkanskommuner i länet. Du arbetar nära verksamheterna och fungerar som ett kvalificerat stöd i upphandlings- och inköpsfrågor. En viktig del av uppdraget är att skapa goda affärsmässiga relationer och bidra till att kommunens resurser används på ett effektivt och hållbart sätt. Arbetet omfattar även leverantörsbedömningar, avtalsuppföljningar och utveckling av befintliga avtal. Du har många kontaktytor och samverkar löpande med interna beställare, kollegor inom kommunkoncernen, samverkanskommuner samt leverantörer.
Under hösten påbörjar vi införandet av kategoristyrning som arbetssätt. Detta innebär att du kommer att arbeta i tvärfunktionella team tillsammans med kollegor från olika verksamheter och kompetensområden. Genom ett strategiskt och långsiktigt perspektiv bidrar du till att utveckla kommunens inköpsarbete, öka affärsnyttan och skapa bästa möjliga värde för verksamheterna. Rollen ställer krav på att du kan växla mellan strategiskt och operativt arbete samt driva upphandlingar och utvecklingsinsatser på ett strukturerat och professionellt sätt. Du förväntas ta ett aktivt ansvar för att planera, koordinera och leda dina processer framåt mot uppsatta mål.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskole- eller universitetsutbildning inom upphandling, ekonomi, juridik, statsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Alternativt har du förvärvat motsvarande kunskaper genom relevant arbetslivserfarenhet. Du har god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i Microsoft 365, särskilt Word och Excel.
För att lyckas i rollen är du strukturerad, analytisk och har förmåga att självständigt driva processer från planering till genomförande och uppföljning. Du är kommunikativ och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer med såväl interna beställare som externa leverantörer. Vidare är du lösningsorienterad, flexibel och trivs med att samarbeta i tvärfunktionella team.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av offentlig upphandling enligt LOU, LUF eller LUK.
• Erfarenhet av att självständigt leda och genomföra upphandlingar.
• Erfarenhet av kategoristyrning, strategiskt inköp eller avtalsförvaltning.
• Erfarenhet av projektledning eller processledning.
• Erfarenhet från kommunal, regional eller statlig verksamhet.
• Erfarenhet av elektroniska upphandlingsverktyg och avtalshanteringssystem.
• Erfarenhet av leverantörsuppföljning och affärsutveckling offentligt eller privat
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-11-02 .
Arbetstid: Dagtid.
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.
Du som vill söka jobb hos oss men har skyddade personuppgifter ska inte ansöka via Visma Recruit. Du tar kontakt med chefen som står angiven i annonsen så får du hjälp med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335378". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar Kommun
(org.nr 212000-0746)
Box 611 (visa karta
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391 26 KALMAR Arbetsplats
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret Kontakt
Upphandlingschef
Anders Larsson +46103520020 Jobbnummer
10016701