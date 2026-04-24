Upphandlare
Uppvidinge kommun, Ekonomiavdelningen / Inköpar- och marknadsjobb / Uppvidinge Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Uppvidinge
2026-04-24
, Växjö
, Alvesta
, Lessebo
, Vetlanda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppvidinge kommun, Ekonomiavdelningen i Uppvidinge
Genom våra värdeord mod, tolerans och kreativitet arbetar vi i Uppvidinge kommun för att ge god service och utveckla samhällsviktiga funktioner till våra invånare, besökare och företag. Uppvidinge kommun är kommunens största arbetsgivare med cirka 800 anställda. Hos oss vill vi att våra medarbetare ska känna stor delaktighet och det ska finnas utrymme för flexibilitet och utveckling.
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där vi tillsammans har möjlighet att verkligen göra skillnad för kommunens invånare. Välkommen med din ansökan och välkommen till en kommun med ett blomstrande näringsliv, ett rikt föreningsliv och närhet till naturen!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-24Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är självständiga med krav på affärsmässigt agerande och att göra goda affärer som kommer medborgarna till nytta. Arbetet kräver ett nära samarbete med berörda verksamheter och leverantörer. Du blir delaktig i det kontinuerliga förbättringsarbetet av processer och rutiner och du planerar, driver och genomför egna upphandlingar.
Vi erbjuder dig ett utvecklande och meningsfullt arbete där du tillsammans med engagerade kollegor kommer att göra skillnad för de boende i Uppvidinge.Kvalifikationer
Du har minst eftergymnasial utbildning inom områden som är relevanta för tjänsten (tex. upphandling, ekonomi, logistik, juridik). Du har erfarenhet av arbete med upphandling och god kunskap om lagar gällande offentlig upphandling. Vi ser gärna att du arbetat inom offentlig verksamhet tidigare.
Vi söker dig som har ett uttalat intresse för affärer. Du är lyhörd, analytisk samt mål- och kvalitetsinriktad och vi ser gärna att du är aktivt drivande i frågor som rör vår verksamhet. Du är van att arbeta självständigt och professionellt i mötet med leverantörer och med kommunens verksamheter och måste därför ha lätt att kommunicera på svenska i tal och skrift. God samarbetsförmåga och servicekänsla är nödvändiga egenskaper för att du ska lyckas i arbetet. Vi sätter stort värde i att dina egenskaper ger ett mervärde i vårt team, där vi har en positiv och generös inställning gentemot varandra.
Det är meriterande om du har stor erfarenhet av entreprenadupphandlingar.
Körkort är ett krav.
Intervjuer sker löpande.
Tjänsten är på 75 %.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Arbetstid: Dagtid.
Om du blir aktuell för anställning kommer arbetsgivaren att begära utdrag från belastningsregistret. Kommunstyrelsen har tagit ett beslut om att samtliga nyanställningar ska uppvisa belastningsregister innan anställning. Det utdrag som ska visas upp är utdraget för arbete inom skola eller förskola.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Uppvidinge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Inför rekryteringsarbetet har Uppvidinge kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C321342". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uppvidinge kommun
(org.nr 212000-0605)
Box 59 (visa karta
)
364 21 ÅSEDA
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Uppvidinge kommun, Ekonomiavdelningen Kontakt
Ekonomichef
Ulrika Örnström ulrika.ornstrom@uppvidinge.se 0474-47014
9873242