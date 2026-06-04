Sommarjobb - Assistent
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Administratörsjobb / Västerås Visa alla administratörsjobb i Västerås
2026-06-04
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Vill du ha ett varierande sommarjobb där du får ta ansvar, utvecklas och arbeta tillsammans med engagerade kollegor? Vi söker nu en assistent som vill vara en viktig del av verksamheten och bidra till att det dagliga arbetet flyter smidigt.
Om rollen
Som assistent arbetar du med administrativa och koordinerande uppgifter som stöttar verksamheten i det dagliga arbetet. Du får en bred roll med många kontaktytor där du samarbetar med kollegor från olika delar av organisationen. Arbetet är omväxlande och passar dig som trivs med att ha flera uppgifter igång samtidigt.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat innebära:
Administrativt stöd och dokumenthantering
Bokning och koordinering av möten och aktiviteter
Hantering av interna förfrågningar
Uppföljning och registrering av information i olika system
Stöd till kollegor i det dagliga arbetet
DETTA SÖKER VI
Vem är du?
Vi söker dig som är strukturerad, serviceinriktad och ansvarstagande. Du tycker om att hjälpa andra, har lätt för att samarbeta och är inte rädd för att ta egna initiativ när det behövs.
Vi ser gärna att du:
Har god datorvana och lätt för att lära dig nya system
Kommunicerar väl på svenska i tal och skrift
Är noggrann och organiserad
Har en positiv inställning och ett lösningsorienterat arbetssätt
Tidigare erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter är meriterande, men inget krav. Vi lägger stor vikt vid din personlighet och vilja att utvecklas.
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Elektronikgatan 5 (visa karta
)
721 62 VÄSTERÅS Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Julia Altun julia.altun@studentconsulting.com Jobbnummer
9947774