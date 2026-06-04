Lagermedarbetare inom 3PL & Kampanjlogistik till Företag i Falun.
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Falun Visa alla lagerjobb i Falun
2026-06-04
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Falun
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige
Vi söker två engagerade och drivna lagermedarbetare till vår kund i Falun! Är du rätt person finns det chans att fotsätta arbeta direkt via kunden.
Vi söker två visstidsanställda lagermedarbetare på heltid för uppdrag hos kund i Falun. Du kommer att bli anställd av StudentConsulting och arbeta som uthyrd konusult hos kunden under en period om ca 3 månader. Är det rätt person finns stor chans till förlängning och även övertag från kunden.
Vi söker dig som gillar fysiskt arbete, är noggrann, kan huvudräkning, strukturerad och
effektiv med stort intresse för logistik och lagerhantering. Som person utstrålar du trygghet, stabilitet
och är flexibel. Du är snabblärd, ansvarsfull, lösningsorienterad och nyfiken. Har ett eget driv, en
naturlig vilja att förbättra, utveckla och bli en riktig lagspelare i ett fantastiskt team. Tankar och idéer
välkomnas alltid hos kunden!
Som Lagermedarbetare hos kunde är uppgifterna varierande och du kommer få arbeta inom
affärsområden 3PL och kampanjlogistik.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Godsmottagning samt hantering av utleveranser
• Plock och paketering av material utifrån plocklistor
• Kampanjpackningar i olika storlekar utifrån fördelningslistor och instruktioner.
• Frakthantering och bokningar
• Returhantering med kontroller
• Hjälpa teamet att hålla lagret rent och snyggt!
DETTA SÖKER VI
För att trivas på uppdraget ser vi gärna att du erhåller vissa egenskaper så som:
• Fysisk uthållighet: Du går, står, lyfter och bär ofta tunga varor under hela arbetspasset
• Noggrannhet: Matematiskt sinne krävs för att rätt artikel ska plockas i rätt antal mot
beställning, från rätt plats på lager där paketering ska anpassas i rätt emballage och skickas
till rätt kund med rätt fraktval mot omfång på order.
• Effektivitet och snabbhet: Förmåga att hålla ett högt tempo och arbeta metodiskt för att
uppnå uppsatta mål.
• Säkerhetsmedvetenhet: Noggrann förståelse för truckar och säkerhetsrutiner på
arbetsplatsen. Publiceringsdatum2026-06-04Kvalifikationer
• Truckkort A+B
• B-Körkort
• Erfarenhet av lagerarbete
• Svenska i tal och skrift
• Matematiskt sinne för orderplockning. (exempelvis huvudräkning av produkter enl. orderlista, räkna ut om ordern får plats på din pall eller vagn när du är på lager och plockar, räkning av produkter vid ankomstregistrering)
• Självgående
Meriterande
• TA system - Logtrade
• NAV/Printvis/ Business Centra
Uppdraget förväntas tillsättas mellan v.26-27. Vi rekommenderar dig därför att ha ditt CV uppladdat och två referenser redo. Bakgrundskontroll tillämpas på uppdraget.
Låter detta som något som hade passat dig? Tveka inte på att söka redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Matsarvsvägen 7 (visa karta
)
791 77 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Emmy Nilsson orebro.karlstad@studentconsulting.com Jobbnummer
9947773