Upphandlare
2026-03-19
Vill du arbeta där din upphandlingsexpertis gör skillnad? På KTH får du strategiskt ansvar och driver affärer som bidrar till forskning i världsklass och hållbara lösningar för framtiden.
Du blir en del av en organisation som värdesätter professionell upphandling i en innovativ universitetsmiljö. Publiceringsdatum2026-03-19Dina arbetsuppgifter
KTH söker två upphandlare som kommer att arbeta med KTH:s upphandlingar och avtal. Arbetet med upphandlingar omfattar hela upphandlingsprocessen, från planering och analys till avtalsuppföljning.
Exempel på arbetsuppgifter är:
• Genomföra alla typer av upphandlingar, främst direktivstyrda, samt avrop.
• Delta i förstudier och kravställning inför upphandlingar, skriva och granska upphandlingsdokument, annonsera upphandlingar samt utvärdera inkomna anbud.
• Aktivt delta i implementering, uppföljning och förvaltning av avtal samt ha kontakt med KTH:s beställare och leverantörer.
• Bistå i arbetet med implementering i KTH:s e-handelssystem.
• Ge information, rådgivning och rekommendationer i inköps- och upphandlingsfrågor.
Om avdelningen/gruppen
Som upphandlare kommer du att tillhöra upphandlingsgruppen inom Ekonomiavdelningen som består av 17 medarbetare. Upphandlingsgruppen är regelskapande, rådgivande, samordnande och utvärderande gentemot verksamheten i upphandlingsfrågor. Upphandlingsgruppens ansvarsområden är upphandling, avtalsuppföljning och e-handel.
Upphandlingsgruppen leds av KTH:s Upphandlingschef och placering för tjänsten är vid KTH Campus Valhallavägen i Stockholm.KvalifikationerKvalifikationer
- Avklarad högskole- eller YH-utbildning inom relevant inriktning, exempelvis inköp/upphandling, ekonomi, juridik, ingenjör, eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
- Erfarenhet av att självständigt genomföra upphandlingar inom offentlig sektor.
- Goda kunskaper i LOU (Lag om offentlig upphandling).
- Erfarenhet av att arbeta i upphandlingsverktyg.
- Goda kunskaper i Office-paketet.
- Uttrycker dig väl på både svenska och engelska, då det krävs i det dagliga arbetet.
Du är självgående och trygg i att driva upphandlingar genom hela processen och kan lätt sätta dig in i en komplex verksamhet. Du är noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt.
Du har god samarbetsförmåga och genom ett professionellt och lösningsorienterat arbetssätt skapar du förtroende hos beställare, leverantörer och kollegor. Du är kvalitetsmedveten och ansvarstagande, med fokus på att leverera affärsmässiga och hållbara lösningar i en utvecklingsinriktad universitetsmiljö.
Meriterande
- Erfarenhet av IT-upphandlingar (gärna komplexa systemupphandlingar).
- Avtalsförvaltning och uppföljning av leverantörer.
- Upphandling av lokalrelaterade varor och tjänster.
- Upphandling av tjänster inom reseområdet.
- En bakgrund inom juridik kopplat till upphandling.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.https://www.kth.se/om/jobba-pa-kth
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in och att de kvalifikationer vi efterfrågar i annonsen framgår i ditt CV. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare enligt avtal.
Anställningen inleds med sex månaders provanställning.Övrig information
För https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440
i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Ersättning
