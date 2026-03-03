Upphandlare
Lindesbergs kommun, Ekonomienheten / Inköpar- och marknadsjobb / Lindesberg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Lindesberg
2026-03-03
, Nora
, Örebro
, Ljusnarsberg
, Skinnskatteberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lindesbergs kommun, Ekonomienheten i Lindesberg
Vill du vara med och forma framtidens offentliga inköp? Vi söker nu en upphandlare med inriktning mot e-handel/inköp och direktupphandlingar.
Idag finns totalt fyra stycken upphandlare i kommunen som tillhör Ekonomi- och upphandlingsenheten inom Kommunstyrelseförvaltningen. Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas inom upphandlingsområdet och söker nu en upphandlare som vill vara med och utveckla e-handel/inköp och direktupphandlingsprocesserna.
Vi erbjuder dig bland annat:
* Flextid och möjlighet till arbete på distans vissa dagar i veckan
* Semesterväxling och fler semesterdagar
* Motionstimme eller friskvårdsbidrag
* Personlig kompetensutveckling inom upphandlingsområdet.
Vision 2040: Med ett jäklar anamma skapar vi det storslagna i det lilla.
I vår kommun skapar vi tillsammans en plats på jorden där vardagsnära trygghet möter naturens skönhet och människors vilja av järn. Från höga höjder till glittrande sjöar, från en levande landsbygd till småstadens liv och rörelse - hos oss är varje plats unik och en viktig del av helheten.
För vi vet att det är tillsammans som vi skapar vår framtid - med stolthet för vår långa historia och med ett jäklar anamma.
Här hjälps vi åt att göra det lilla i livet storslaget!Publiceringsdatum2026-03-03Arbetsuppgifter
Som upphandlare med inriktning e-handel/inköp och direktupphandlingar kommer du huvudsakligen ansvara för e-handeln och dess system samt support mot verksamheterna. Du kommer även att stötta och utbilda kommunens olika verksamheter i e-handel/inköp och direktupphandlingsprocesser. Arbetet kan även innebära att göra avrop från ramavtal, genomföra avtalsuppföljningar och liknande. I tjänsten ingår även arbetsuppgifter inom det administrativa området i anslutning till upphandlingar, de administrativa arbetsuppgifterna kan komma att variera över tid.
Arbetet är självständigt men innebär också samarbete med andra medarbetare inom kommunens verksamheter. Du kommer möta många människor och lära känna kommunens verksamheter. Du är en viktig representant för kommunen och har förmåga att skapa tillit och förtroende.
Lindesberg strävar efter en digitalt sammanhållen inköpsprocess. Som ett led i detta används e-handel och verktyg för uppföljning.
Upphandlingsstrategi och Riktlinje för Hållbar upphandling utgör grunden för kommunens arbete med upphandling. LOU (Lagen om offentlig upphandling) och LUF (Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster) reglerar verksamheten. Vi har ett samarbetsavtal med Örebro kommun.Kvalifikationer
Du har relevant högskoleutbildning, gärna med inriktning mot upphandling, juridik eller ekonomi, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vi ser gärna att du har flerårig erfarenhet av upphandlingsarbete samt goda kunskaper om LOU/LUF.
Vi söker dig som är intresserad av upphandling och av att arbeta med och utveckla e-handel. Du är affärsmässig och har en helhetssyn, samt som ser till organisationens bästa. Du har pedagogisk förmåga och är lyhörd för verksamheternas behov. Du arbetar självständigt och strukturerat men värdesätter även samarbete med andra både internt och externt. Vi vill att du är analytisk och har servicekänsla.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0581-810 00. Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga jobb. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings-/rekryteringsföretag.
Lindesberg kännetecknas av en positiv och stark framtidstro. Vi investerar för framtiden och vill växa. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla Lindesberg. Samverkan är ett honnörsord och vi vill stärka det i varje del av vår organisation. Idag arbetar ca 2 100 medarbetare med olika uppdrag för att ge invånarna god service med hög kvalitet. Kommunens värdegrund är: Tillsammans! Med nyfikenhet, drivkraft och omtanke. Välkommen att utvecklas vidare med oss! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KS:A 2026/3". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lindesbergs kommun
(org.nr 212000-2015) Arbetsplats
Lindesbergs kommun, Ekonomienheten Kontakt
Ekonomichef
Anette Persson anette.persson@lindesberg.se Jobbnummer
9772891