Upphandlare
Uppsala kommun, Upphandling / Inköpar- och marknadsjobb / Uppsala Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Uppsala
2026-02-18
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala kommun, Upphandling i Uppsala
Välkommen till kommunledningskontoret. Här jobbar du tillsammans med medarbetare på avdelningar för kommunikation, hr, it, ekonomi, upphandling och fastighet samt avdelningarna kvalitet och planering, trygghet och hållbarhet samt kansli. På kommunledningskontoret ligger även organisationerna för näringsliv och destination samt gemensam service. Kommunledningskontoret är länken mellan våra förtroendevaldas beslut och kommunens alla verksamheter. Vårt uppdrag är bland annat att samordna och driva övergripande frågor inom demokrati, samhälls- och näringslivsutveckling samt ekologisk och social hållbarhet.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Har du erfarenhet av inköpsarbete och vill ta dig an en ny utmaning? Vill du ha en trevlig arbetsplats som erbjuder goda möjligheter till utveckling? Då kan du vara den vi söker till tjänsten som upphandlare hos oss på Upphandlingsavdelningen. Välkommen med din ansökan!
Uppsala kommun köper varor och tjänster för flera miljarder kronor varje år. Ett effektivt, affärsmässigt och strategiskt upphandlingsarbete är därför ett viktigt verktyg för att uppfylla kommunens mål och bidra till en ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling. Vi på Upphandlingsavdelningen ansvarar för kommunens ramavtal samt objektsspecifika upphandlingar. Vi består idag av drygt 45 medarbetare fördelat på 4 enheter. Två upphandlingsenheter, en enhet för uppföljning samt en enhet för inköp.Upphandlarna jobbar inom olika kategoriteam fördelade på två enheter:* Enhet fastighet och entreprenad, som består av tre kategorier: fastighet och entreprenad, fordon och transport samt livsmedel.* Enhet varor och tjänster, som består av fyra kategorier: IT, tjänster, varor samt vård & omsorg.I den här rekryteringen söker vi upphandlare till enhet Varor och tjänster.
Beskrivning av arbetsuppgifter
I arbetet ingår bland annat att genomföra upphandlingar för kommunens och kommunkoncernens verksamheter, att delta i planering och paketering av upphandlingsuppdrag samt upprätta kontrakt till berörda verksamheter.Övriga uppgifter som ingår i rollen:* Kategoriarbete.* Delta i leverantörsmöten.* Delta i verksamhetsutvecklingsarbete.* Förvalta och följa upp upphandlade avtal.* Bevaka ny lagstiftning.* Dialog med intressenter.Publiceringsdatum2026-02-18Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning inom inköp, ekonomi eller juridik. Du behöver ha tidigare erfarenhet av inköpsarbete samt mycket goda kunskaper i Microsoft 365. Tjänsten kräver goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Det är meriterande med utbildning inom projektledning och inom LOU, samt erfarenhet av en politiskt styrd organisation.
Det är även meriterande med erfarenhet av att:
• Genomföra upphandlingar självständigt.
• Arbeta inom offentlig sektor.
• Arbeta utifrån ett kategoribaserat arbetssätt.
• Genomföra IT-upphandlingar.
• Upphandla olika typer av tjänster.
Som person drivs du av tydliga mål och har en förmåga att fokusera på resultat. Du planerar och prioriterar ditt arbete effektivt och håller utsatta tidsramar. Du förändrar din inriktning när målet ändrar sig. Du behåller motivation och arbetsglädje även vid motgångar och tar ansvar tills uppdraget är slutfört. I samarbeten är du lyhörd, smidig och kommunikativ, och du bidrar aktivt till konstruktiva dialoger och lösningar. Med ett lugnt och tillmötesgående bemötande visar du engagemang för att hjälpa andra och skapa värde i verksamheten.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Manfred Romedal, enhetschef, 018-727 12 75.
Fackliga företrädare: Vision, Liselotte Ehn, 018-727 49 49.Akavia, Jonny Eliasson, 018-727 22 12.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 12 86.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KSN-2026-00652". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005) Arbetsplats
Uppsala kommun, Upphandling Kontakt
Manfred Romedal Manfred.Romedal@uppsala.se Jobbnummer
9749809