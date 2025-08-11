Upphandlare
2025-08-11
Vill du arbeta för väl fungerande energimarknader, med frågor viktiga för samhället i dag och i framtiden? Då är Energimarknadsinspektionen (Ei) arbetsplatsen för dig. Vi påverkar regelutvecklingen och energiomställningen i både Sverige och Europa, och bidrar till aktiva och medvetna energikunder. Vi har en hög IT-standard, och ett utvecklat digitalt och flexibelt arbetssätt, som gör det möjligt att arbeta på olika platser.
Och vi växer. Vi rekryterar inom en rad olika områden - välkommen att växa tillsammans med oss!
Avdelningen Verksamhetsstöd har en myndighetsövergripande roll i sitt strategiska och operativa stöd till övriga avdelningar, så att Ei kan fullgöra sina uppdrag och nå sina mål. Vi arbetar för att Ei:s verksamhet ska vara effektiv och präglad av öppenhet, integritet och kvalitet. På avdelningen finns sex enheter: ekonomi, HR, säkerhet, IT, kommunikation och chefsekonomfunktionen.
Ekonomienheten arbetar med planering och uppföljning av anslags- och avgiftsfinansierad verksamhet. Vi ger råd kring tid- och prestationsredovisning, budget och budgetunderlag, samt prognoser och den finansiella delen i årsredovisningen. Även upphandling och lokalsamordning ingår.
Avdelningen Verksamhetsstöd söker en upphandlare.
Som upphandlare hos oss kommer du att arbeta med hela inköpsprocessen såsom upphandlingar, avrop och direktupphandlingar. Du hanterar även myndighetens befintliga avtal, uppföljning och förvaltning samt regelbundna uppdateringar av avtalsdatabasen.
I rollen som upphandlare kommer du att vägleda, ge stöd och service i frågor om inköp, avtal och upphandling. En annan mindre del av ditt uppdrag är miljösamordning. Det innebär att du ansvarar för att planera och följa upp myndighetens miljöarbete.
Du har stora möjligheter att självständigt påverka och utveckla såväl myndighetens inköpsprocesser som din egen kompetensutveckling. Hos oss får du ett utvecklande arbete där du tillsammans med en erfaren upphandlare har många kontakter både internt och externt.Kvalifikationer
I det här jobbet ska du ha
- eftergymnasial utbildning med inriktning mot offentlig upphandling/inköp eller annan utbildning/erfarenhet som vi bedömer som likvärdig
- några års erfarenhet av arbete som upphandlare/inköpare i offentlig verksamhet eller annan erfarenhet som vi bedömer som likvärdig
- goda kunskaper om lagen om offentlig upphandling (LOU)
- goda kunskaper och god vana av att arbeta i MS Officepaketet
- god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Utöver din formella kompetens lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. I den här rollen är det viktigt att du
- är självgående, tar ansvar för din uppgift och driver dina processer vidare
- är strukturerad och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt
- är serviceinriktad och har en god pedagogisk förmåga
- har god samarbetsförmåga och skapar förtroendefulla relationer.
Detta erbjuder vi
På Ei arbetar du med aktuella och samhällsviktiga frågor i en organisation med stor påverkan på omvärlden. Hos oss är din kompetens i fokus, och du får goda möjligheter att utvecklas och ta stort eget ansvar. Vi erbjuder ett modernt, tillitsbaserat och flexibelt arbetssätt. Vi erbjuder också möjligheten att lära, växa och bidra med kunskap. Det kan vara i samarbeten med engagerade kollegor här på Ei eller i olika nätverk. Läs gärna om våra https://www.ei.se/om-oss/jobba-pa-ei/bra-arbetsvillkor.
Om Ei
Energimarknadsinspektionen (Ei) är en expert- och tillsynsmyndighet med uppdrag att arbeta för väl fungerande energimarknader. Vi har tillsyn över och utvecklar spelreglerna på el-, fjärrvärme- och naturgasmarknaderna och arbetar för att trygga samhällets behov av fungerande energidistribution och handel. Vi arbetar också för att stärka kundernas ställning och driver https://elpriskollen.se/
- Sveriges enda oberoende jämförelsesajt för elpriser.
Ei har även till uppgift att bidra till utvecklingen av marknaderna för el och naturgas inom Norden och EU. Det gör vi bland annat genom att delta i nätverk med övriga europeiska tillsynsmyndigheter.
Ei har runt 220 anställda och vi finns i moderna lokaler i Eskilstuna.
Praktisk information
Välkommen med din ansökan som ska innehålla ansökningsbrev och CV på svenska. Du ansöker genom att klicka på knappen Ansök. Vi tillämpar sex månaders provanställning vid tillsvidareanställning. Läs eller se film om vårt intressanta uppdrag och hur det är att https://www.ei.se/om-oss/jobba-pa-ei. Ersättning
