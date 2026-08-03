Uppdragsledare- Sundsvall
Devotum AB / Chefsjobb / Sundsvall Visa alla chefsjobb i Sundsvall
2026-08-03
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För vår kunds räkning söker vi just nu en Uppdragsledare. Uppdraget är på heltid och förväntas starta senast 2026-09-14 och pågå till och med 2027-08-31, med möjlighet till förlängning till och med 2028-08-31.
Om uppdraget
Vi söker nu en erfaren Uppdragsledare till ett spännande uppdrag i Sundsvall. Rollen är central i arbetet med att införa EU nya penningtvättsregelverk (AMLR och AMLD6), vilket innebär omfattande förändringar inom organisation, arbetssätt, processer och ansvar.
Som Uppdragsledare ansvarar du för att leda verksamhetsetableringen kopplad till den nya lagstiftningen och säkerställa att förändringen genomförs strukturerat, förankrat och hållbart. Du blir ett viktigt stöd till verksamhetsägare och linjechefer genom att bidra med struktur, metodik och förändringsledning från planering till implementering.
Du kommer att arbeta nära verksamheten, programledningen och flera olika intressenter inom myndigheten. Uppdraget kan även komma att breddas och omfatta ytterligare verksamhetsutveckling inom myndighetens brottsförebyggande verksamhet.Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Leda och samordna verksamhetsetableringen kopplad till införandet av ny lagstiftning.
Ansvara för uppdragets genomförande, inklusive framtagande av roadmaps, leveransplaner samt resurs- och kompetensplanering.
Stötta och coacha verksamhetsägare, linjechefer och processägare i förändringsarbetet.
Säkerställa att nya arbetssätt, processer och roller implementeras och blir långsiktigt hållbara.
Identifiera och hantera organisatoriska risker samt skapa förutsättningar för ett framgångsrikt förändringsarbete.
Samarbeta med flera avdelningar och driva förändring enligt myndighetens process för förändringsledning.
Ingå i programledningen och löpande rapportera status, framdrift och eventuella avvikelser.
Arbeta i en agil miljö med inspiration från SAFe och bidra till ett värdeskapande arbetssätt.
Övrigt: Start: 2026-09-14 Slut: 2027-08-31, med möjlighet till förlängning om 1 år. Omfattning: 100% Placering: Sundsvall, med möjlighet till upp till cirka 40% distansarbete när verksamheten tillåter och kunden bedömer att uppdraget lämpar sig för det. Anställningsform: Anställd hos Devotum då kunden inte godkänner underleverantörer i denna process.
Om dig
Vi söker dig som uppfyller nedan obligatoriska krav:
Minst 5 års erfarenhet av att leda verksamhetsutveckling och förändringsarbete.
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska.
Erfarenhet av att samordna komplexa uppdrag med många intressenter.
Det är meriterande om du även uppfyller följande krav:
Hög eller mycket hög kompetens inom uppdragets område.
Erfarenhet av verksamhetsetablering inom offentlig sektor.
Erfarenhet av förändringsledning enligt etablerade metoder.
Erfarenhet av agila arbetssätt och gärna SAFe.
Erfarenhet av projekt- eller programledning i större organisationer.
Önskade personliga egenskaper:
Vi söker en konsult som är strukturerad, kommunikativ, drivande, självständig och har en stark förmåga att leda verksamhetsutveckling och förändringsarbete i komplexa organisationer.
Ansökan Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef Vanessa Tummings på 072-897 82 65 eller vanessa.tummings@devotum.se
.
Känn dig trygg som konsult hos Devotum Som konsult hos Devotum har du möjlighet att välja om du vill fakturera genom ditt eget bolag eller bli direkt anställd hos oss. Som anställd hos Devotum erbjuds du alltid schyssta villkor enligt kollektivavtal (Almega) som bland annat innefattar friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar.
Hos oss är varje konsult viktig och våra konsultchefer finns alltid till hands för att ge dig den support och vägledning du behöver under hela uppdragsperioden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8162286-2128243". Arbetsgivare Devotum AB
(org.nr 556685-9293), https://karriar.devotum.se
852 29 (visa karta
)
852 29 SUNDSVALL Arbetsplats
Devotum Jobbnummer
10019947