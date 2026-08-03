Ordningsvakt dagtid till Mora lasarett - vikariat på heltid
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2026-08-03
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Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Regionservice uppdrag är att leda, utföra, utveckla och effektivisera servicetjänster tillsammans med verksamheter inom Region Dalarna, i samverkan med regionens kommuner eller genom samarbete med externa aktörer. Det gör vi inom serviceområden som t.ex. fastighetsdrift, kost & måltid, logistik, lokalvård och tvätt. Regionservice har ca 460 medarbetare och omsätter ca 350 MSEK. Verksamheten är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 och miljöcertifierad enligt ISO 14001.Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
Vi söker en ordningsvakt på heltid för ett vikariat under perioden 1 september till 31 december vid Mora lasarett, där vi bedriver rondering och ordningshållning dygnet runt, årets alla dagar.
Arbetet kräver såväl fysisk som mental uthållighet samt förmåga att snabbt anpassa sig till olika situationer. Du kommer att ha många kontaktytor och möta olika typer av människor varje dag. Som ordningsvakt behöver du kunna uttrycka dig korrekt och tydligt i kontakten med allmänheten. Det innefattar även en medvetenhet om din kroppsliga framtoning och de signaler du förmedlar, då de kommunikativa egenskaperna är en viktig del i det förtroendeskapande arbetet.
Som ordningsvakt på Mora lasarett arbetar du i en unik miljö där det första mötet mellan vårdtagare och vårdgivare ofta sker. Din huvudsakliga uppgift är att upprätthålla trygghet och ordning för besökare, patienter och personal, samtidigt som du förväntas ge ett professionellt och serviceinriktat bemötande, inte minst till äldre och sköra personer.
Sjukhusets verksamhet omfattar många olika avdelningar och verksamheter, vilket ställer krav på att du kan anpassa ditt bemötande och din framtoning efter situation och miljö.
I uppdraget ingår även rollen som flygservicepersonal vid våra helikopterflygplatser.Kvalifikationer
Vi söker dig som är säkerhetsmedveten, serviceinriktad, empatisk och har en inre trygghet och en naturlig drivkraft att vilja hjälpa till. Du ska kunna kombinera god service med ett utpräglat säkerhetstänk samt ha en kommunikations- och samverkansförmåga. Arbetet kräver att du är flexibel och anpassningsbar.
För att bli kvalificerad för tjänsten behöver du uppfylla grundläggande krav:
Giltigt ordningsvaktsförordnande
Minst 3 års arbetserfarenhet som ordningsvakt
God svenska och engelska i tal och skrift Körkortskrav
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
På Att söka jobb hos oss - Region Dalarna kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning
Vi har gjort vårt medieval och avböjer kontakt från sälj- och rekryteringsföretag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RsD:2026:040". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
)
791 29 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Dalarna - Regionservice Kontakt
Rekryterande chef
Fredrik Larsson fredrik.b.larsson@regiondalarna.se 023-490133 Jobbnummer
10019901