Sommarjobba inom hemtjänsten i Sigtuna/Märsta!
Attendo Sverige AB / Undersköterskejobb / Sigtuna Visa alla undersköterskejobb i Sigtuna
2026-08-03
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Välkommen till en värderingsstyrd organisation
Attendos hemtjänst i Sigtuna och Märsta söker nu vikarier inför sommaren.
Vi bedriver 2 hemtjänstverksamheter belägna i Sigtuna kommun med en verksamhet i Märsta och en i Sigtuna. Vi arbetar på uppdrag utav Sigtuna kommun och hjälper våra hemtjänstkunder med beviljade omvårdnads och serviceinsatser i deras hem. Vi tar oss mellan kunderna med cykel eller bil beroende på avstånd.
Beskrivning av tjänsten
Vid behovsanställning
Arbetstider under dag/kväll/helg
Tillträdesdatum är löpande
Cykelvana är ett krav
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Du vill arbeta på en arbetsplats där du tillsammans med ditt team kan göra skillnad och ert engagemang uppskattas. Du trivs med att skapa goda relationer med kunder och vill skapa värde för dem och deras anhöriga. Du skulle beskriva dig själv som en serviceinriktad och ansvarsfull person som brinner för att arbeta med människor och för att skapa en meningsfull vardag.
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Tjänsterna kommer att tillsättas löpande innan sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan! Vi kommer att kalla till gruppintervjuer.
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan – Tillsammans för framtidens omsorg!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Sara Höök sara.hook@attendo.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7572303-2128227". Arbetsgivare Attendo Sverige AB
(org.nr 556148-5169), https://attendosverige.teamtailor.com
Hällsbovägen 63 (visa karta
)
193 32 SIGTUNA Arbetsplats
Attendo Sverige Jobbnummer
10019933