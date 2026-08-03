Demand Generation & Outbound Specialist
Worknordic Group AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2026-08-03
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Vi är ett snabbt växande företag inom rekrytering, bemanning och marknadsföring av platsannonser. Vi erbjuder skräddarsydda rekryteringslösningar till alla delar av näringslivet.
Bygg framtidens B2B-outbound tillsammans med oss
Har du erfarenhet av e-postmarknadsföring, marketing automation eller demand generation? Tycker du att AI, smarta arbetsflöden och datadriven marknadsföring är roligare än traditionell annonsering?
Då kan det här vara rollen för dig.
Vi på WorkNordic hjälper företag i hela Norden att hitta rätt kompetens inom bland annat vård, industri, bygg och transport. Under de senaste åren har vi vuxit kraftigt och nu vill vi ta nästa steg i hur vi arbetar med digital leadgenerering.
Vi söker därför en Demand Generation & Outbound Specialist som vill utveckla vårt arbete med B2B-outbound, e-postmarknadsföring och AI.
Det här är en ny roll hos oss.
Du kommer att få stort eget ansvar och arbeta nära företagets ledning med målet att skapa fler affärsmöjligheter genom smartare kampanjer, bättre data och moderna automatiseringar.
Om rollen
Du kommer bland annat att:
Planera, bygga och optimera e-postkampanjer mot företag i Norden.
Förbättra leveransbarhet, svarsfrekvens och konvertering.
Använda AI för att skapa mer relevanta och personliga utskick.
Segmentera målgrupper och utveckla nya kampanjstrategier.
Bygga smarta automatiseringar mellan våra system.
Arbeta med LinkedIn och andra kanaler som en del av outbound-processen.
Genomföra A/B-tester och analysera resultaten.
Hitta nya sätt att skapa fler affärsmöjligheter.
Vi vill att du kontinuerligt testar nya idéer och driver utvecklingen framåt.
Vem är du?
Vi tror att du har några års erfarenhet inom exempelvis:
Demand Generation
Marketing Automation
E-postmarknadsföring
Growth Marketing
B2B Marketing
Outbound
Du behöver inte vara expert på allt.
Det viktigaste är att du tycker om att analysera, förbättra och experimentera.
Vi tror att du:
Har arbetat med e-postkampanjer mot företag.
Förstår hur man bygger kampanjer som leder till dialog och affärer.
Är van att analysera resultat och optimera kampanjer.
Har ett stort intresse för AI och använder det gärna i ditt arbete.
Gillar att testa nya verktyg och arbetssätt.
Är självgående och trivs med stort eget ansvar.
Erfarenhet av verktyg som exempelvis Instantly, HubSpot, Apollo, Clay, Make, Zapier, n8n, eller liknande är meriterande, men viktigast är att du snabbt lär dig nya verktyg och har ett starkt intresse för modern B2B-marknadsföring.
Därför ska du välja WorkNordic
Hos oss får du möjlighet att vara med och bygga något från grunden.
Du kommer inte in i en färdig roll med fasta processer – du får vara med och utveckla hur vi arbetar med AI, outbound och digital leadgenerering.
Vi erbjuder:
En nyckelroll i ett växande företag med verksamhet i hela Norden.
Stort eget ansvar och möjlighet att påverka.
Ett engagerat team med korta beslutsvägar.
Moderna kontorslokaler i centrala Stockholm.
Möjlighet att arbeta med den senaste tekniken inom AI och automation.
Goda utvecklingsmöjligheter när företaget fortsätter att växa.Publiceringsdatum2026-08-03Så ansöker du
Låter det här som en roll för dig?
Skicka in ditt CV och berätta gärna några rader om varför du tror att du skulle passa hos oss.
Vi går igenom ansökningar löpande och ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Worknordic Group AB
(org.nr 556826-1001), http://www.worknordic.se/
114 32 ÖSTERMALM Arbetsplats
WorkNordic Group AB Kontakt
CEO
Mattias Eriksson mattias@wngroup.se +46709190842 Jobbnummer
10019909