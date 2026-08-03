Extrajobb på lager i Enköping - Deltid
Simplex Bemanning AB / Lagerjobb / Enköping Visa alla lagerjobb i Enköping
2026-08-03
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Simplex Bemanning AB i Enköping
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige
Om jobbet:
Vi söker nu flera medarbetare för extrajobb på lager i Enköping. Tjänsten är deltid och passar dig som vill jobba extra vid sidan av studier, annat arbete eller som önskar flexibla arbetstider. Hos vår kund blir du en del av lagret där du bidrar till att varuflödet fungerar effektivt och säkert.Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
Plocka och packa order
Lasta och lossa gods
Arbeta med skanning och registerhantering
Hålla ordning och reda på lagerytor
Samarbeta med kollegor för att säkerställa leveranstider
Om dig:
Den här rollen passar dig som är noggrann, arbetar effektivt och trivs i ett tempo där insatserna syns direkt. Du kan arbeta både självständigt och i team, är serviceinriktad och har en positiv inställning. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från lagerarbete eller truckkörning, men det är inget krav.Kvalifikationer
Positiv och ansvarstagande inställning
God fysisk förmåga då arbetet innebär en del lyft
Kunna kommunicera på svenska i tal och skrift
Meriterande: truckkort (A/B) och erfarenhet av plocksystem
Arbetstid och tillträde:
Deltid med schemaläggning enligt behov, oftast kvällar och helger förekommer. Tjänsten tillsätts löpande så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Vi erbjuder:
Flexibla deltidsuppdrag som kan kombineras med andra åtaganden
Introduktion och stöd i starten
En trygg arbetsplats med vänliga och hjälpsamma kollegor
Lön enligt överenskommelse och kollektivavtal där det gällerOm företaget
Det är vi som är Simplex. Framtidens bemanningsföretag med fokus på utveckling för både människor och företag. Vi hjälper våra konsulter att hitta uppdrag där deras kompetens kommer till nytta och erbjuder möjligheter att växa i yrket. Välkommen till Simplex – där rätt person hamnar på rätt plats.
Skicka din ansökan redan idag. Vi intervjuar löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277), http://simplexbemanning.se
745 33 ENKÖPING Arbetsplats
Enköping Jobbnummer
10019934