Vi söker en tandhygienist till Tandhälsan Skellefteå!
Praktikertjänst Aktiebolag / Tandsköterskejobb / Skellefteå Visa alla tandsköterskejobb i Skellefteå
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Är du tandhygienist och vill arbeta på Praktikertjänst, som har Sveriges nöjdaste tandvårdspatienter? Tandhälsan Skellefteå i Centrala Skellefteå söker nu en tandhygienist! Publiceringsdatum2026-08-03Om tjänsten
Som tandhygienist kommer du att arbeta med sedvanliga arbetsuppgifter. Du har ett eget rum att arbeta i. Vi arbetar i Frenda.
Då vi är en mindre verksamhet är det viktigt att man är öppen för att hjälpa till i receptionen eller stötta tandläkaren vid behov. Vi öppnar även upp för att utveckla och förändra arbetssättet och arbeta mer i team.
Tjänsten är tänkt att börja enligt överenskommelse, omfattning är flexibel mellan 75–100%. Vi arbetar dagtid, vardagar.Kvalifikationer
Du är färdig tandhygienist, gärna med viss erfarenhet av yrket. Du kan kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift.
Som person tror vi att du är en lagspelare som vill vara delaktig och bidra till din arbetsplats. Du tycker om ditt arbete, är noggrann och tar ansvar.
Om Tandhälsan Skellefteå
Tandhälsan i Skellefteå ligger nära stadsparken och Skellefteälven i centrala Skellefteå.
Vi har mångårig erfarenhet av tandvård och erbjuder tandvård till vuxna patienter. Vi har tre behandlingsrum och är ett team på 4 kollegor.
Vi erbjuder dig:
• ett arbete på en mottagning där goda patientrelationer och vård av hög kvalitet prioriteras högt.
• ett omväxlande arbete i en stabil och positiv arbetsgrupp.
• att vara en viktig del i mottagningens utveckling.
• egen kompetensutveckling inom ditt yrke.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst Aktiebolag
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Köpmangatan 3B (visa karta
)
931 31 SKELLEFTEÅ Arbetsplats
Tandvård, Västerbottens län, Tandhälsan Skellefteå Kontakt
Maria Vänstedt Byström maria.wanstedt.bystrom@ptj.se Jobbnummer
10019936