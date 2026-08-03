Timvikarie med chans till deltidsanställning-Personlig assistent i Tullinge
Ginas Vård & Omsorg AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Botkyrka Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Botkyrka
2026-08-03
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Vi söker nu en trygg, lugn och lyhörd personlig assistent till en kvinna på 55 år som bor i Tullinge. Tjänsten är inledningsvis en timanställning med goda möjligheter till en deltidstjänst för rätt person.
Om brukaren
Brukaren behöver stöd i sin vardag med personlig omvårdnad, struktur och hjälp att komma ihåg olika moment i det dagliga livet. Målet är att skapa en trygg och fungerande vardag utifrån brukarens behov och önskemål.
Vi söker dig som
• Är lugn, trygg och har ett respektfullt bemötande.
• Har förmågan att läsa av situationer och förstå när du behöver kliva fram och ta initiativ – och när det är bättre att hålla dig i bakgrunden.
• Är lyhörd och anpassar ditt arbetssätt efter brukarens dagsform.
• Inte är alltför pratig eller energisk, då brukaren lätt kan bli trött av ett högt tempo.
• Är ansvarstagande, strukturerad och har tålamod.
Erfarenhet av personlig assistans eller omvårdnadsarbete är meriterande, men vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
• Timanställning med möjlighet till deltidsanställning. Arbetstider dagtid 8-22.
• Ett meningsfullt arbete där du gör stor skillnad i en annan människas vardag.
• Introduktion och stöd för att du ska känna dig trygg i din roll.
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig!
Att arbeta som personlig assistent hos personer med funktionsnedsättning innebär att stödja människor i deras hem och vardag, utifrån den enskildes individuella behov och unika livssituation. Det är viktigt du har ett professionellt förhållningssätt och är lyhörd och flexibel för kundernas behov och önskemål. Arbetsuppgifterna är varierande och kan annat innebära personlig omvårdnad, handräckning och finnas till hands. Arbetstiderna varierar mellan dag, kväll. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02
E-post: sofia@lunsenassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tullinge". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ginas Vård & Omsorg AB
(org.nr 559146-7484)
146 46 TULLINGE Arbetsplats
Lunsen Assistans /Ginas Vård & Omsorg AB Jobbnummer
10019941