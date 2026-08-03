Kväll/natt - Personlig assistent till sportintresserad kille utanför Varber
Ny Kraft Assistans i Halland AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Varberg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Varberg
2026-08-03
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NyKraft är ett privatägt företag inom LSS som bedriver personlig assistans i Halland. Företaget etablerades 2012 med kontor i Falkenberg. NyKraft värdesätter trygghet och det personliga mötet, av den anledningen finns mestadels av våra kunder och medarbetare i Falkenberg.
Målet är att erbjuda en personligare personlig assistans. Som kund hos NyKraft erbjuds man en individuell assistans som tillsammans med kunden är utformad efter dennes behov. Kunden är delaktig i rekrytering och i det slutgiltiga valet av assistenter.
Vi är anslutna till Fremia och har kollektivavtal.
Om jobbet:
Vi söker nu personal till vår kund strax söder om Varberg. Fast tjänst på sysselsättningsgrad mellan 30-50% med möjlighet till mer i form av vikariat upptill fast tjänst.
Arbetspassen är förlagda kvällar 16-23 samt nätter 23-07.
Det är ett dubbelbemannat ärende vilket innebär att man alltid är två stycken som jobbar samtidigt.
Vi söker dig som är mellan 25-35 år med stor social kompetens som gillar när det är högt i tak och gärna har en skämtsam relation med din kund och dina kollegor. Kunden föredrar manliga sökanden men personlighet och matchning er emellan är det viktigaste.Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
Att arbeta som personlig assistent är omväxlande och kan variera mycket från dag till dag. Det innebär även att ha ett meningsfullt arbete där du hjälper en annan medmänniska med de saker i vardagen som många tar för givet. Detta kan exempelvis vara att klä sig själv, laga mat, ta en promenad eller andra saker som är primära för att överhuvudtaget få vardagen att fungera.
Som personlig assistent behöver du ha empati och respekt för den du arbetar för. Yrket ställer höga krav på flexibilitet, ansvarstagande och engagemang. Din förmåga att arbeta utifrån kundens fokus och önskemål är avgörande för din lämplighet som personlig assistent.
Då det finns ett stort omsorgsbehov ser vi gärna att man har erfarenhet av detta men det är inget krav så länge man känner sig trygg med sådana situationer då en anställnings inleds med bredvidgång i kombination med utbildning för delegerade uppgifter.
Det är meriterande om du har ett sportintresse då det är vanligt förekommande att man kollar på bland annat hockey, fotboll, MMA och andra sporter tillsammans med brukaren.Kvalifikationer
• Är lugn och tydlig i ditt förhållningssätt och kommunikation
• Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift då det ingår att få och ge instruktioner om kunden
• B-körkort
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete som personlig assistent
• Erfarenhet av vård och omsorgsarbete
Språkkrav:
Svenska (Flytande) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ny Kraft Assistans i Halland AB
(org.nr 556895-7400), https://www.nykraftassistans.se
432 74 VARBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NyKraft Assistans i Halland AB Kontakt
Nathalie Cronberg nathalie@nykraftassistans.se 0346-759900 Jobbnummer
10019925