Vi söker engagerade lagermedarbetare till vårt team i Enköping!
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-03Om tjänsten
Lagermedarbetare till vårt team inom lager och logistik
Vi söker en engagerad lagermedarbetare som vill bli en del av en strukturerad och välfungerande lagerverksamhet. I rollen arbetar du med varierande lageruppgifter och är en viktig del av det dagliga flödet från inleverans till leverans.
Tjänsten passar dig som trivs med ett praktiskt arbete, är noggrann och tycker om att arbeta tillsammans med andra. Du får möjlighet att utvecklas inom lager och logistik i en arbetsmiljö där ansvar, samarbete och kvalitet står i fokus.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Godsmottagning och hantering av inkommande varor
Inleverans och registrering i lagersystem
Orderplock med vagn
Packning av varor inför leverans
Utlastning och hantering av utgående gods
Vi söker dig som är ansvarstagande, lösningsorienterad och trivs med att arbeta mot gemensamma mål. Tidigare erfarenhet från lager är meriterande, men vi värdesätter även rätt inställning och vilja att lära.
Arbetstid:
Dagtid kl. 07:00–15:30Arbetsuppgifter
Ta emot och kontrollera inkommande gods vid godsmottagning
Registrera och hantera inleveranser i lagersystem
Plocka och sammanställa kundordrar med hjälp av plockvagn
Packa varor inför leverans
Hantera utgående gods och bidra till ett smidigt lagerflöde
Vad vi sökerKvalifikationer
God svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av lagerarbete eller liknande arbetsuppgifter
Att du är noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten
Att du är engagerad, ansvarstagande och trivs med att arbeta mot gemensamma mål
Att du har lätt för att samarbeta och anpassa dig efter verksamhetens behov
Att du kan arbeta effektivt även när arbetsbelastningen varierar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/
Warfvinges Väg 29 (visa karta
)
112 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Pokayoke Kontakt
Mathilda Nordlander Mn@pokayoke.se Jobbnummer
10019943