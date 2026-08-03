Containerlossare med omgående uppstart | Deltid

Scania Bemanning AB / Lagerjobb / Malmö
2026-08-03


Visa alla lagerjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Scania Bemanning AB i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige

Vår vision är simpel. Med starka samarbetspartners och en gedigen erfarenhet i branschen arbetar Scania Bemanning mot att bli den mest självklara lokala aktören inom bemanning, rekrytering och konsultation


Publiceringsdatum
2026-08-03

Dina arbetsuppgifter
Vi söker just nu fysiskt starka personer till containerlossning i Malmö. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bestå av containerlossning. Andra vanligt förekommande uppgifter är bl.a. lasta, plocka, packa och emballera

Krav
• Fysiskt stark (tunga lyft är ofta förekommande)
• Förstå och göra sig förstådd i det svenska språket
• Tillgänglig för arbete minst 3 vardagar i veckan
• Klara av arbete i högt tempo
• Truckkort A+B

Meriterande
• B-körkort och tillgång till bil


Anställningsvillkor
Start: Omgående
Ort: Malmö med omnejd
Arbetstider: Dagtid
Omfattning: Behovsanställning


Profil
Som person är du handlingskraftig och tycker om ett fysiskt arbete. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och inställning. En hög arbetsmoral och viljan att lära sig kommer man långt med.


Så ansöker du
Vi träffar kandidater löpande, sök därför tjänsten redan idag med ditt CV och personliga brev. Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8162497-2128235".

Arbetsgivare
Scania Bemanning AB (org.nr 559375-0358), https://scaniabemanning.teamtailor.com
Stortorget 1 (visa karta)
211 22  MALMÖ

Arbetsplats
Scania Bemanning x reQruitify

Jobbnummer
10019945

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