Uppdragsledare IT
2026-04-07
Om oss På Techrytera AB börjar rekryteringen med dig. Vi är ett bemannings- och rekryteringsföretag med spetskompetens och ett tydligt fokus inom IT och Engineering. Med vår branschkunskap och nära dialog med både kandidater och kunder skapar vi träffsäkra matchningar där rätt kompetens möter rätt behov.
Vi tror att en riktigt bra matchning inte bara handlar om en rollbeskrivning - utan om dina erfarenheter, din potential och vad du faktiskt vill utvecklas inom. Därför utgår vi alltid från individen. Genom att förstå din bakgrund, dina drivkrafter och dina ambitioner kan vi koppla ihop dig med uppdrag och roller hos våra kunder där du får rätt förutsättningar att utvecklas och göra skillnad.
Vårt mål är att bygga långsiktiga och meningsfulla samarbeten - både för dig som kandidat och för våra kunder.
Arbetsbeskrivning
Uppdragsbeskrivning:
Kunden står inför flera omfattande IT-relaterade uppdrag kopplade till nya myndighetskrav, exempelvis penningtvättspaketet, digital identitetsplånbok, digital ingivning av årsredovisningar samt brottsförebyggande arbete.
För att genomföra dessa uppdrag krävs förstärkning inom IT samt möjlighet att avlasta och, i vissa fall, omprioritera befintliga resurser.
Uppdraget innebär att stödja kundens agila utvecklingsarbete i en kombinerad roll som:
• Uppdragsledare för större IT-initiativ
• Scrum Master i ett agilt utvecklingsteam
Tidsfördelningen mellan rollerna kan variera över tid.
För att lyckas i rollen som uppdragsledare krävs gedigen erfarenhet av operativt arbete som Scrum-master för att förstå teamens behov och utmaningar.
Uppdragsledning behövs i större åtaganden, utöver det skalade agila utvecklingsarbetet, för att verka i gränslandet mellan IT och verksamhet där lösningarna kan spänna över flera områden i vårt IT-landskap. Det kan också handla om behov av koordinering med andra myndigheter och leverantörer.
Arbetsområdet kommer att omfatta säkerhetsskyddad verksamhet, och rollen kräver därför säkerhetsprövning av både konsult och leverantör.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som it-uppdragsledare omfattar arbetet:
• Vara sammanhållande för större IT-uppdrag
• Planera, leda och följa upp uppdrag avseende tid, resurser och leverans
• Koordinera flera team och driva framdrift (t.ex. via Scrum of Scrums)
• Identifiera och hantera beroenden och hinder mellan team
• Ta fram beslutsunderlag, estimat och budget
• Identifiera och hantera intressenter och risker
• Samordning med externa leverantörer eller registerförande myndigheter
Övriga arbetsuppgifter
I roll som Scrum Master:
• Leda teamets arbete och säkerställa fungerande agilt arbetssätt
• Stärka teamets samarbete, kultur och självorganisering
• Ansvara för teamets leveransförmåga och kapacitetsplanering
• Följa upp och utveckla teamets arbetssätt (t.ex. velocity och flöde)
• Säkerställa arbete enligt IT-tjänstehantering (incidenter, problem, livscykelhantering)
Arbetssätt
• Agilt, iterativt och värdeskapande med SAFe som agilt ramverk och inspiration.
• Agilt team med stort eget ansvar.
Teknik och verktyg
Jira, Confluence.
Ansökan När du söker via Techrytera AB söker du inte bara ett jobb - du påbörjar en dialog om din fortsatta karriär. Vi vill lära känna dig, din erfarenhet och dina ambitioner för att kunna matcha dig med rätt möjligheter hos våra kunder.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan eller hör av dig till oss så berättar vi mer. Vi ser fram emot att hitta nästa steg i din karriär tillsammans med dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-04
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7525554-1933416". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Techrytera AB
(org.nr 559568-3623), https://www.techrytera.se
