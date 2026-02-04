Uppdragsledare inom el till Vinnergi Skellefteå
2026-02-04
Som Uppdragsledare hos oss får du möjlighet att arbeta i en dynamisk och engagerad miljö där du aktivt bidrar till framgångsrika projekt och långvariga kundrelationer. Vill du vara med och utveckla framtiden tillsammans med oss? Läs mer om oss på vår KarriärsidaDin roll som Uppdragsledare
Som Uppdragsledare hos oss arbetar du nära våra kunder och medarbetare med syfte att bidra till goda kundsamarbeten och leveranser med projektansvar. Du kommer att arbeta med flera och spännande projekt parallellt och beroende på din bakgrund och erfarenhet kan vi anpassa din roll, både inom storlek på projekt samt inom olika teknikinriktningar. Detta ger dig möjlighet att utnyttja din kompetens fullt ut och att utvecklas i en riktning som intresserar dig mest.
Som Uppdragsledare kommer du att aktivt bevaka och tillgodose både dina och våra kunders intressen. I din roll planerar du resurser och arbetsuppgifter, tar fram anbud och offerter samt säkerställer att uppdragets ekonomi och kvalitet uppfyller de uppsatta målen.
I rollen ingår det även att:
Planera och leda egna projekt samt projekt med andra deltagare.
Ansvar för ekonomisk styrning och uppföljning i projekten.
Rådgivare åt kunder och beställare samt bollplank internt.
Säkerställa god arbetsmiljö i vid genomförande av projekt.
Kvalitetssäkra handlingar innan leverans till kund.
Mentorskap och handledning av Konstruktörer och Handläggare.
Vi har idag ett etablerat kontaktnät inom region nord både hos fastighetsägare, projektledare och el- entreprenörer. Vi har ett högt samarbete i projekt där flera personer med olika roller ingår såsom Konstruktör, Handläggare, Uppdragsledare eller Specialist. Inom Living som helhet finns också ett stort antal Specialister vilket skapar en positiv trygghet. Vi tror på att utveckla människor och att få de till att växa vilket är en etablerad kultur och filosofi.
Vem är du?
Vi söker dig med erfarenhet av att arbeta som Handläggare, Projektledare eller Uppdragsledare sedan tidigare och som vill fortsätta utvecklas och bredda dina uppdrag tillsammans med kollegor. Du arbetar idag inom branschen med ett passionerat ansvar och fokus inom kund, leverans, teknik, kvalité, resultat, affär och har ett etablerat nätverk. Du är flexibel och har lätt för att anpassa beroende på typ av uppdrag. Vi ser gärna att du har en akademisk utbildning inom elteknik, alternativt att du har skapat dig kunskapen genom bedrifter och arbetslivserfarenhet. Som person är du affärsinriktad, strukturerad och trivs med mycket kontakter, både med kollegor och kunder. Du är flytande i svenska i tal och skrift.
Vi tycker det är viktigt att du är en kulturbärare för Vinnergi och känner igen dig själv i våra värderingar H.E.R.O.
Då rollen berör samhällsviktig verksamhet och säkerhetsklassad information, så kan det krävas att du godkänns i en säkerhetsprövning innan anställning kan genomföras. Vid frågor gällande bakgrundskontroll och säkerhetsprövning, kontakta ansvarig rekryterare.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Låter rollen intressant, så tveka inte att ansöka redan idag. Välkommen!
Om Vinnergi
Vi hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter inom telekom, energi, fastighet och industri. Enkelt uttryckt så gör vi vardagen inkopplad, påkopplad och uppkopplad. Hos Living blir du en del av ett växande team Elkonsulter som löser utmaningar för verksamheter inom fastighet och industrisegement. Här får du vara med och bidra till den digitiala revolutionen inom fastigheter. Läs mer om oss på Living och lär känna oss som jobbar här eller spana in vår Linkedin eller vår podd Work At Vinnergi
Vår värdegrund stavas H.E.R.O. - Happy, Explore, Ready och Open och är grunden i vår företagskultur. Förutom starkt fokus på värderingar, en platt organisation med hög påverkansgrad så är dessutom många av våra medarbetare delägare. Det gör oss till ett tryggt och nyskapande företag med engagerade medarbetare som utvecklas både i sin yrkesroll och som människor.
Vi är övertygade om att teknisk innovation är lösningen för att bygga en hållbar framtid för kommande generationer. På Vinnergi arbetar vi i framtiden varje dag. Bli en av oss! Så ansöker du
