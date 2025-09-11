Uppdragsledare Drift (scada/ems)
Techster Solutions AB / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2025-09-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Techster Solutions AB i Stockholm
, Södertälje
, Uppsala
, Eskilstuna
, Västerås
eller i hela Sverige
Techster Solutions befinner i dagsläget sig i en spännande tillväxtfas och söker nu fler kollegor, inledningsvis dig med minst 10+ års erfarenhet och som kan stärka teamet.
Du kan förvänta dig en omväxlande miljö, dagarna kan se väldigt olika ut - men en sak är säkert, här får du använda dina kompetenser och sätter själv gränsen för hur mycket du vill utvecklas. Som ett kunskapsbolag är det viktigt för oss att våra specialister delar med sig av sin kompetens och får kollegorna att växa.
Rollbeskrivning:
Bakgrund Senior uppdragsledare inom ett verksamhetskritiskt projekt hos en statlig aktör inom energisektorn. Rollen omfattar ansvar för driftnära verksamhet samt tekniska system för driftövervakning (SCADA/EMS).
Uppdragsbeskrivning Som senior uppdragsledare ansvarar du för ett av organisationens mest prioriterade projekt. Du leder planering, framdrift och rapportering enligt riktlinjer från styrgrupp och programledning.
Exempel på arbetsuppgifter inkluderar:
Uppdragsledning och delprojektledning för olika leveranser såsom datamigrering, systemdesign, konfiguration, tester, driftsättning och utbildning.
Samverkan med angränsande projekt, linjefunktioner, externa aktörer och andra nationella eller internationella samarbetspartner inom branschen.
Arbetet sker huvudsakligen i ett projekt med fokus på operativ drift och införande av en ny IT-lösning, där omfattande tester och driftsättning sker i nära samarbete med verksamheten. Rollen kan även innefatta stöd till andra projekt inom programmet, exempelvis utredningar, riskhantering, koordinering, förändringsledning, samt förvaltnings- och kontinuitetsplanering.
Roll och ansvar
Leda uppdrag kopplat till datamigrering i ett större verksamhetsprojekt för införande av nytt SCADA/EMS-system.
Planera och driva aktiviteter inom tilldelade områden.
Bidra med specialistkunskap inom SCADA/EMS - exempelvis rörande funktionalitet, underhåll, test och godkännandeprocesser.
Rapportera resultat till projektledning och andra relevanta intressenter.
Stötta övriga initiativ inom både programverksamheten och linjeorganisationen.
Ansökan Tror du att du är Techster Solutions nästa stjärna? Tveka då inte att skicka in din ansökan redan nu. Urval sker löpande och tillträde sker enligt överenskommelse.
Arbetsplats och kulturVi är ett entreprenördrivet IT företag, med både produktkunskap och försäljning (Techster AB) och konsultativa tjänster (Techster Solutions AB). Det innebär att vi är mycket öppna för nya tekniska lösningar, kunskapsutbyte och ständigt lärande. Att ha roligt och samtidigt behålla den familjära andan utan hierarkier är lika viktigt.
Vi vill skapa det konsultbolag som du alltid velat jobba för, men kanske inte hittat ännu. Redan idag har vi en blandning av seniora och yngre medarbetare, såväl som män och kvinnor. Det vill vi fortsätta att bygga på. Så välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Techster Solutions AB
(org.nr 559163-1659), https://www.techstersolutions.se Arbetsplats
Techster Solutions Kontakt
Tufan Göker tufan@techstersolutions.se Jobbnummer
9504087