Uppdragsansvarig VVS-konsult
2025-11-07
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
, Helsingborg
, Kristianstad
, Halmstad
, Varberg
Om rollen
Ramboll söker nu en affärsdriven uppdragsledare med driv och teknikintresse!
Vill du vara med och göra skillnad i en värld i stort behov av förändring och samtidigt få utvecklas tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor?
Vi erbjuder dig möjligheten att använda din erfarenhet av VVS i kombination med din nyfikenhet kring innovativa tekniska lösningar för att tillsammans med engagerade kollegor bidra till vår fortsatta resa mot att forma morgondagens hållbara samhällen. För att trivas och lyckas i den här rollen tror vi att du har flera års erfarenhet inom VVS och vill arbeta nära affären i en utvecklingsorienterad miljö. Vi är intresserade av att veta vad du skulle vilja arbeta med och hur vi kan berika varandras utveckling.
Din nya befattning
I rollen som vår nya Uppdragsledare inom VVS kommer du att få en nyckelroll i projekten, där du ansvarar för att leda arbetet och säkerställa leveransen for den VVS-tekniska gruppen, inklusive kvalitet, budget, tidsramar, uppföljning och kundkontakter. Du kommer också vara en del av Rambolls tillväxt och vi ser gärna ett intresse av att möta kunder och arbeta med anbud/upphandlingar.
Ditt huvudsakliga ansvar kommer att vara:
Ansvara för ekonomi och tekniska lösningar i uppdrag
Ansvara för arbetsuppgifter, tid och resurser i uppdrag
Ansvara över/utföra teknisk dokumentation
Utföra projektering & konstruktion design, kalkyler, utredningar, förstudier osv.
Vara en drivande kraft i anbudsskeden och bidra till enhetens affärsutveckling
Delaktighet i kommande rekryteringar och behovsanalyser
Marknadsanalyser och bevakning
Arbeta med våra globala team inom HVAC VVS- & Energiteknik
Mentorskap och kunskapsåterföring
Nära arbete med enhetschef för att möta marknadens behov
Din nya arbetsgrupp
Enheten är en del av Rambolls globala Service Line, Transformation & Public Buildings, där vi driver projekt inom både nyproduktion och ombyggnation av kommersiella och offentliga byggnader såsom kontor, bostäder, skolor-förskolor till universitetsbyggnader, badhus, sportcenter med mera. Vår organisationsstruktur möjliggör ett nära samarbete över kompetensområden och landsgränser, så att vi kan mobilisera rätt expertis för varje uppdrag - oavsett var den finns i organisationen.
Om dig
Från din allra första dag på Ramboll kommer vi ge dig det stöd du behöver för att maximera din personliga och professionella potential inom företaget.
De kvalifikationer, färdigheter och kunskaper som kommer att vara viktiga för dina framgångar och din utveckling hos oss är:
Du har minst 8 års erfarenhet inom VVS-projektering
Du arbetar idag som projekt- eller uppdragsledare, alternativt är redo att kliva in i den rollen
Tänker nytt och vill utmana dig själv, kunderna och branschen
Stort engagemang för hållbarhet och en hållbar samhällsutveckling
Nyfikenhet inför digitalisering och hur vi kan utveckla vårt erbjudande till gagn för våra kunder
Har kunskap inom och erfarenhet av AMA-systemet och beskrivningsarbete
Affärsmässighet och en naturlig förmåga att bygga förtroendeingivande relationer
Förmåga till samarbete över både tekniska och geografiska gränser
God kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska
Ledarskapsförmåga och intresse för att utveckla dig själv och andra.
Vad vi kan erbjuda dig
Utvecklingsmöjligheter där dina drivkrafter och motivation är styrande
Trygga ledare i ett värderingsstyrt bolag med medarbetaren i fokus
En inkluderande arbetsmiljö där olika erfarenheter och perspektiv värdesätts
En internationell kunskapsmiljö med erfarenheter från 35 länder
Långsiktiga mål i ett stiftelseägt företag som investerar i sina medarbetare samt i forskning och humanitära insatser runt om i världen
Arbeta med hållbar förändring
Vi är övertygade om att hållbara förändringar ska vara till nytta för både människor och miljö. Det är vår utgångspunkt - och grunden för vårt arbetssätt. Våra medarbetare är vår främsta tillgång, och våra grundare hade en tydlig vision av hur ett ansvarstagande företag ska agera. Öppenhet och nyfikenhet är hörnstenar i vår företagskultur. Vi har ett mindset där vi alltid håller ögonen öppna efter nya och innovativa synsätt. Vi respekterar och välkomnar mångfald och fokuserar på att aktivt främja en inkluderande miljö till förmån för alla medarbetares yrkesmässiga och personliga utveckling.
Är du redo att börja jobba hos oss?
Vi tar tacksamt emot ditt CV eller skriv gärna några rader om dig själv, vi ser därefter fram emot att få veta mer om dig.
Sista dag att ansöka är 2025-11-30.
Vi ser fram emot att ta del av din ansökan.
Arbeta i hjärtat av hållbar förändring med Ramboll i Sverige
Ramboll grundades i Danmark och är en stiftelseägd, internationell teknik-, arkitekt- och management-konsultbolag. På Ramboll tror vi att syftet med hållbar förändring är att skapa samhällen där både miljö och människor kan blomstra. Det är vår utgångspunkt - det är det som guidar oss i vårt arbete. Vår historia är förankrad i en tydlig vision av hur ett ansvarsfullt företag ska agera, och öppenhet och nyfikenhet är en viktig del av vår kultur. Ramboll i Sverige har cirka 2000 anställda på 30 kontor. Ramboll-experter levererar innovativa lösningar inom Byggnader, Transport, Energi, Vatten, Miljö och Hälsa, Landskap och Arkitektur, samt Management Consulting.
Jämställdhet, Mångfald och Inkludering
Jämställdhet, mångfald och inkludering är kärnan i det vi gör. På Ramboll tror vi att mångfald är en styrka och att olika erfarenheter och perspektiv är avgörande för att skapa hållbara samhällen. Vi jobbar aktivt för att skapa en inkluderande och stöttande arbetsmiljö där alla trivs och kan förverkliga sin potential. Vi vet också hur viktigt det är att hitta rätt balans för var, när och hur mycket du arbetar, och därför erbjuder vi på Ramboll mycket flexibilitet att anpassa ditt arbete till din individuella situation. Vi välkomnar ansökningar från kandidater med olika bakgrunder. Vänligen låt oss veta om det finns några anpassningar vi kan göra i rekryteringsprocessen för att göra den mer bekväm för dig. Du kan kontakta oss på job.advert.accessibility@ramboll.com
