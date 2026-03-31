Uppdrag för AI-studenter i Katrineholms kommun
Katrineholms kommun, Kommunledningsförvaltningen / Datajobb / Katrineholm Visa alla datajobb i Katrineholm
2026-03-31
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Katrineholms kommun, Kommunledningsförvaltningen i Katrineholm
Kommunledningsförvaltningen har till uppgift att bistå kommunstyrelsen i dess funktioner. Vårt uppdrag är att, effektivt och samordnat, ge strategisk och operativ styrning och stöd inom de områden som förvaltningen ansvarar för så att kommunorganisationen ges goda förutsättningar att utföra sina uppdrag för att maximera medborgarnyttan. Arbetet utgår utifrån fem ledord; stöd, strategi, styrning, samverkan och samordning.
Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta tillsammans med en handledare för att bekanta dig med kommunen och dess processer. Detta innefattar att delta i introduktionsmöten, genomföra intervjuer med centrala personer och observera olika verksamheter för att få en djupare förståelse av hur kommunen fungerar. Du kommer att arbeta heltid med att implementera de aktiviteter som gemensamt har identifierats under kartläggningen.
Din uppgift blir att delta i och bidra till det praktiska införandet av AI-implementationer inom kommunens verksamheter. Du kommer att spela en nyckelroll i att förverkliga vår vision om en digitaliserad framtid. Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med andra AI-studenter för att uppnå dessa mål.
Bland annat kommer du att:
* Samarbeta med olika avdelningar för att identifiera möjligheter att tillämpa AI i vardagliga processer.
* Utveckla och genomföra workshops för att öka kunskapen om AI inom kommunens verksamheter.
* Få praktisk erfarenhet av att implementera AI-lösningar i en offentlig sektor-miljö.
* Bidra med idéer och insikter för hur AI kan skapa effektivare och mer inkluderande tjänster för kommunens invånare.Kvalifikationer
Vi söker dig som studerar eller nyligen har studerat på högskola, universitet eller yrkeshögskola inom AI, datavetenskap, informationsteknik eller relaterade områden som arbetsgivaren bedömer relevanta. Du har en god kommunikativ förmåga i det svenska språket, både i tal och skrift.
Som person är du nyfiken, engagerad och har en passion för teknik och digitalisering. Du är intresserad av att lösa samhällsutmaningar med hjälp av AI och vill dela med dig av din kunskap och inspirera andra till att förstå och använda AI. Du är innovativ och har förmågan att göra analyser och hantera komplexa frågor. Vidare ser du lösningar på komplicerade problem och kommer med egna idéer om hur man kan förbättra och utveckla verksamheten. Du har en god samarbetsförmåga och lätt för att skapa goda relationer. Du trivs med att arbeta i team men har även förmåga att ansvara för egna arbetsuppgifter och driva mot resultat.
Löneform: Timlön.
Anställningsform: Sommarjobb / Feriearbete.
Varaktighet: 3-6 månader.
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.
Läs mer om oss som arbetsgivare, vårt erbjudande och karriärvägar här: https://www.katrineholm.se/arbeta-hos-oss/vi-som-arbetsgivare.html
Den aktuella tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C311383/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Katrineholms kommun
(org.nr 212000-0340)
Fredsgatan 38 (visa karta
)
641 80 KATRINEHOLM
Katrineholms kommun, Kommunledningsförvaltningen Kontakt
Fackliga företrädare nås via kommunens växel 0150-570 00 Jobbnummer
9829866