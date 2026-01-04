Upp till 50%
2026-01-04
Att jobba som taxiförare är jätte kul då man träffar många trevliga kunder och hör många olika historier. Så man bör vara social och tycka om att träffa nya människor.
Kunder finns det gott om då UBER och BOLT har expanderat explosivt den senaste året. Vi har alltid fler kunder än tillgängliga bilar. Så det betyder att om du har som ett mål att få ut en lön mellan 20,000 kr och 40,000 kr så är det helt möjligt och du är villig att jobba hårt. Dag eller nätt pass .
Du som söker ska ha taxilegitimation (TFL).
Har du Energi och viljan att jobba hårt och tjäna mycket pengar, så vill vi träffa dig idag!
